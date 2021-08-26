美國國防部週四 (26 日) 證實，阿富汗首都喀布爾的機場外發生爆炸，尚無傷亡人數消息傳出。

美國駐阿富汗大使館週四發布安全警報，敦促美國人避免前往喀布爾機場，隨後，美國防部證實，阿富汗首都機場發生爆炸攻擊。

美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 週四推文表示：「喀布爾機場外發生爆炸，目前尚不清楚是否有人員傷亡，將盡可能提供細節。」

美國防部證實：阿富汗首都機場發生爆炸 (圖片：柯比推特)

據三名美國官員週四稱，喀布爾機場外的爆炸鄰近 Baron Gate 閘口的通道，這似乎是一起自殺式襲擊。

白宮官員表示，美國總統拜登已經收到喀布爾機場外爆炸的簡報。

波蘭總理週四表示，波蘭在阿富汗的撤僑行動將於週四結束。而荷蘭、法國等多個歐洲國家相繼宣布停止撤僑，並呼籲民眾避免前往喀布爾機場。

在過去 24 小時內，西方國家軍隊以 91 架軍用貨運飛機將 13,400 人撤離喀布爾機場。自 8 月 14 日開始大規模撤僑以來，大約有 95,700 人空運撤離阿富汗。

美國官員此前表示，人們越來越擔心伊斯蘭國的武裝分子可能在機場發動自殺式爆炸攻擊，阿富汗人和外國公民因擔心塔利班報復而急於離開，這讓機場不堪重負，目前西方國家在機場盡可能疏散更多的人離開該國。

週二 (24 日) 七大工業國集團 (G7) 召開視訊領袖會議，討論阿富汗議題，會後聯合聲明並未提到延後撤軍或制裁塔利班政權，與此同時，塔利班強硬表態，禁止阿富汗人離開。

由於關注阿富汗的最新事態發展，增加華爾街避險情緒，截稿前，VIX 恐慌指數飆升 11%，黃金期貨短線走揚，美股道瓊下跌逾百點，暫報 35,296.37 點。