傳美批准華為買車用晶片 美參議員要求拜登政府回應

傳出美方已核准汽車晶片出貨華為的許可證後，週四 (26 日) 美國參議員盧比奧 (Marco Rubio) 發表聲明，要求拜登政府就此消息做出回應。

華為近期重申不會放棄手機業務之外，也積極轉向人工智慧 (AI) 和汽車等新領域，試圖成功轉型。路透社週三 (25 日) 引述兩名消息人士報導，美國政府已經核准供應商數億美元的許可證申請，同意其向華為銷售用於汽車零組件的晶片。

美國參議員盧比奧 (Marco Rubio) 週四發表聲明，要求拜登政府此消息做出回應。

盧比奧提到：「不能允許拜登政府向大眾隱瞞這項批准。官員們需要提出他們採取了什麼行動以及理由，幫助華爲不符合美國的經濟或安全利益，拜登政府不應該給予豁免，而應該加大對華爲和其他中國科技公司的懲罰和限制。」

盧比奧並不是唯一的提出批評的議員。美國參議員 Tom Cotton 也批評這些批准，眾議院外交事務委員會和眾議院軍事委員會等共和黨員也發表類似聲明。

截稿前，美國商務部並未對此消息回應。

華為被美國列入實體清單後，美國商務部工業和安全局一直對華為走強硬路線，拜登上任後也持續推動川普的出口管制，禁止向華為出口用於或搭配 5G 裝置的零組件。但汽車晶片通常被認為是不複雜的，因此降低了審批門檻。

消息人士稱，舊的車用晶片不會危害美國國家安全。

與此同時，美中關係似乎有趨暖現象。中國商務部發言人高峰週四表示，美中經貿團隊保持著正常溝通，未來雙方將擴大貿易合作，持續落實美中第一階段經貿協議。

美國貿易代表辦公室 24 日發表聲明，在與美國商會中國中心顧問委員會、美中貿易全國委員會的高層舉行了視訊會後，美國貿易代表戴琪提到，美國正對美中貿易政策進行全面性的評估，並重申兩國貿易關係的重要性。