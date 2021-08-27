〈美股熱門股〉派樂騰Q4財報慘淡盤後挫6% Lordstown新CEO上任飆漲17%

派樂騰 Q4 財報慘淡 盤後挫跌 5.95%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周四（26 日）盤後公布的 2021 會計年度第四季財報黯淡，不僅營收成長速度放緩，虧損也因召回跑步機成本上升而擴大，影響盤後股價挫跌 5.95% 至每股 107.30 美元。

派樂騰第四季營收為 9.369 億美元，年增 54%，優於 Refinitiv 分析師預期的 9.272 億美元，但成長速度較第三季放緩，該季營收較去年同期成長逾倍，超過 10 億美元。

派樂騰第四季虧損報 3.132 億美元，合每股虧損 1.05 美元，不僅大於 Refinitiv 分析師預期的 0.45 美元虧損，也遜於去年同期獲利 8,910 萬美元或每股獲利 0.27 美元。

此外，派樂騰對 2022 會計年度第一季的財測也令人失望，預估營收將為 8 億美元，遠低於分析師預估的 10.1 億美元。該公司警告，由於將原有飛輪車價格調降 20% 左右，短期內收益將受到影響，並且將重新調整業務結構轉向跑步機銷售。不過這類產品利潤低於周期性產品。

Lordstown 新 CEO 上任 飆漲 17.79%

電動車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 周四宣布由汽車業資深人士、Icahn Enterprises 高層 Daniel Ninivaggi 擔任執行長一職，激勵股價飆漲 17.79% 至每股 6.49 美元，盤後續漲 2.16%。

Ninivaggi 曾在美國億萬富翁、維權投資者伊坎（Carl Icahn）旗下企業負責汽車供應商業務。Lordstown 發言人表示，人事命令即刻生效，但 Ninivaggi 會繼續擔任汽車供應商 Garrett Motion 的董事長。

Ninivaggi 受訪時表示，目前會專注實現 Lordstown 的短期目標，鞏固公司長期實力，針對股價漲勢他說：「我不在乎每天股價如何，但的確要讓投資人有信心，因此我們會透過實際的生產計畫，並讓車子通過所有測試與認證來實現目標。」

Ninivaggi 的基本年薪為 75 萬美元，他表示目前不打算改變 Lordstown 先前宣布的目標或計畫。

Snowflake 第二季營收報喜 勁揚 7.58%

雲端軟體新創公司 Snowflake(SNOW-US) 周四公布第二季財報，營收年增 104%、產品收入也成長 103%，公司高層再次上調全年產品銷售預期，帶動股價上漲 7.58% 至每股 305.26 美元。

Snowflake 第二季營收為 2.722 億美元，優於市場預期的 2.565 億美元，產品收入報 2.546 億美元，優於該公司預估的 2.35 億美元至 2.4 億美元區間。

第二季淨損 1.89 億美元，合每股虧損 0.64 美元，遜於市場預期每股虧損 0.15 美元，也較去年同期虧損 7763.4 萬美元明顯擴大。該公司表示目前公司共有 4,990 個客戶，其中 116 個客戶過去 12 個月的產品收入超過 100 萬美元。

Snowflake 預估第三季產品營收將介於 2.8 億美元至 2.58 億美元區間，約年增 89% 至 92%。對於全年產品收入則預估將介於 10.6 億美元至 10.7 億美元區間，高於先前預估的 10.2 億美元至 10.35 億美元區間。這是該公司第二次上調全年財測。