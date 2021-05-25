Lordstown估今年電動皮卡產量將砍半 盤後跌近10%

電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 周一 (24 日) 表示，2021 年 Endurance 電動皮卡預估產量恐砍半，且公司需要額外的資金執行生產計畫，盤後暴跌逾 10%。

Lordstown 執行長 Steve Burns 周一在電話會議上表示，資金可能會限制製造電動車的能力，Endurance 生產面臨阻礙，產量恐由原先預估的 2200 輛減半至 1100 輛。不過，該車款 9 月發布仍按計劃進行，預定 7 月開始量產，預計第四季交車。

消息傳出後 Lordstown 盤後股價大跌 10.55%。

Burns 說，Lordstown 正在籌集更多資金，包括資產抵押融資，以及其他汽車製造商等戰略合作夥伴的投資，並補充不會出售公司。目前通用汽車 (GM-US) 是 Lordstown 的股東。

Lordstown 表示正向美國能源部的先進技術車輛製造計畫尋求 2 億美元整修貸款，預計未來幾個月有望完成手續。該計畫已向特斯拉 (TSLA-US)、福特 (F-US) 和日產汽車提供貸款，以進行廠房整修。

知名放空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 今年 3 月曾狙擊 Lordstown ，表示該公司已經誤導消費者和投資者，佯稱自企業車隊獲得超過 10 萬輛卡車的訂單。

Lordstown 隨後遭到美國證券交易委員會 (SEC) 調查，被要求提供與特殊目的收購公司 (SPAC) DiamondPeak Holdings 合併與車輛訂單的資訊，目前仍在配合 SEC 的調查。

福特已於上周搶先推出福特 F-150 電動皮卡 Lightning ，由於目標客群與 Lordstown 相同，導致 Lordstown 股價走跌。執行長 Burns 表示，目前已開始研發第二款全電動小貨車，將在今年夏天展示概念車。

Lordstown 尚無營收，電動皮卡也還沒量產，周一公佈的財報顯示第一季虧損 1.252 億美元，每股虧損 72 美分，超過 Refinitiv 調查的平均分析師預期的 28 美分虧損。