曾被爆偽造訂單 電動車新創Lordstown警告有持續經營疑慮

上市才七個月的美國新創公司 Lordstown Motors 周二 (8 日) 表示，今年持續經營能力存在疑慮，可能沒有足夠現金讓電動卡車上市，如果無法籌集到更多資金，未來 12 個月可能無法存活。

Lordstown 在修改的年報中加入「持續經營」警告，根據呈交給監管機關的文件，Lordstown 認為目前的現金和約當現金水準，「不足以」完成多款電動車開發及讓電動卡車 Endurance 上市。

總部在俄亥俄州的 Lordstown 成立兩年，首款電動卡車 Endurance 原本預定 9 月投產。該公司去年 10 月底掛牌上市，是過去一年半來借殼上市的眾多案例之一，也就是透過與特殊目的併購公司 (SPAC) 反向合併而上市。

受此影響，Lordstown(RIDE-US) 周二股價直線下跌、一度停止交易，收盤重挫 16% 至每股 11.22 美元，盤後續挫 12%。

Lordstown 近來遭遇多重挫敗，3 月才遭知名放空機構批評靠偽造預購單在市場籌集資金，而受到美國證券交易委員會 (SEC) 調查。執行長 Steve Burns 上個月發布第 1 季財報時曾表示，需要募集資金以開發 Endurance。

Lordstown 第 1 季淨損 1.252 億美元，根據監管文件，該公司第 1 季末現金部位約 5.87 億美元，赤字為 2.597 億美元。

由於現金短絀，Lordstown 正在評估多種替代選項募集資金，包括透過發行股票或債券、尋求策略合作夥伴，或透過政府或金融機構取得信貸。