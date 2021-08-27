30%蘋果稅屢遭審查 蘋果再推降低App Store費用新計畫

蘋果 (AAPL-US) 週四宣布，加入 Apple News 的新聞出版商，其程式內 (in-app) 購買的訂閱服務手續費首年將可自 30% 調降至 15%。

此舉是蘋果在應用開發商、競爭對手和監管機構越來越多的審查和批評下，為不同行業和類型的企業製定 30% 的應用內購買費用例外的最新例子。

Apple News 是預裝在 iPhone 內的 app，可在單一介面上展示個來源的新聞報導，每月活躍用戶約 1.25 億人，是蘋果不斷增長的服務業務之一，服務業務在蘋果最近一季的營收占比達 21%。

蘋果將此新計畫稱為「新聞合作夥伴計畫 (News Partner Program)」，出版商若想要取得手續費降低，週四起可在蘋果網站上申請使用該計畫。

該計畫要求出版商同意以 Apple News 文件格式向蘋果提供其所有內容，且提供蘋果要求的元數據或有關該報導內容的資訊。出版商也必須要在提供 Apple News 的市場中積極、穩健地存在。

該計劃與 Apple News+ 不同，Apple News+ 是各種數位雜誌和報紙的同捆訂閱服務，在美國每月收費 9.99 美元。

Apple News 服務僅在美國、英國、加拿大和澳大利亞，以及少數國際市場提供，其他未提供服務的國家 / 地區的出版商可以向 Apple 提供 RSS 提要並獲得對該計劃的訪問權。

新聞出版商並非 App Store 上收入最高的 app。追踪 App Store 趨勢的公司 Sensor Tower 表示，2021 年頭 7 個月，美國前 10 大出版商的總訂閱營收僅 6800 萬美元多，這些公司包括《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《彭博新聞》和 CNBC 的出版商，這些公司全部都透過蘋果的 App Store 出售付費新聞的訂閱權限。

但這並非蘋果首個降低 App Store 手續費的計畫，目前蘋果針對 in-app 購買第一年收費 30% 訂閱費用，但如果顧客第二年續訂，其手續費就會降為 15%。

此外，蘋果去年推出 App Store 小型企業計畫，若企業透過蘋果獲得的淨銷售額低於 100 萬美元，也可獲得手續費降至 15% 的優惠。蘋果表示，若出版商每年透過蘋果的收入低於 100 萬美元，將更適合該計畫。

針對蘋果 App Store 政策的反壟斷審查將於今年稍晚做出決定。Epic Games 於 2019 年狀告蘋果，試圖避免其在顧客 in-app 購買時遭蘋果收取 30% 費用。 Netflix 和 Spotify 已經取消顧客通過蘋果 App Store 訂閱其服務的功能，以避免 15% 到 30% 的訂閱。

目前美國國會正處理一項針對蘋果 in-app 付費系統的兩黨法案，該法案要求蘋果允許 app 開發商使用其他收費較低的支付系統。

蘋果 App Store 政策和收費方式也在海外遭到審查，本週南韓一個國會委員會邁出關鍵一步，試圖禁止蘋果強迫開發商使用其付費系統。