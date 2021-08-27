南山人壽IPO無時間表 將跳脫價格競爭思維續衝外溢保單

南山人壽今 (27) 日舉行股東常會，去 (2020) 年穩健營運走過「疫」年，獲利創歷年新高。展望未來，對於上市櫃尚無時間表；而保單策略將跳脫價格競爭思維，持續推動外溢保單。

南山人壽小股東於會中表示，公司這麼賺錢、股本超過千億元，但至今仍未上市，對此，代理總經理范文偉回應指出，南山人壽是大公司且經營績效良好，而進入資本市場上市櫃一直都是公司發展的方向，不過，要上市櫃須符合相關法令，目前還沒有具底時程表，會持續努力。

南山人壽董事長陳棠表示，去年全球受新冠肺炎、金融環境低利率、中美貿易等 3 因素影響，導致國際動盪，但南山去年的營運績效依舊逆勢表現亮眼，合併資產規模達新臺幣 5.1 兆元，合併稅後純益達 374 億元，較前一年成長逾 10%，創歷年新高。

陳棠表示，由於良好的投資績效表現與獲利，以及穩定的風險管控機制與資本政策，即使過去一年國際金融市場因新冠疫情而動盪不安，南山人壽以優異的營運績效獲得中華信用評等公司評等為「twAA」，展望「穩定」，全年度亦榮獲國內外多達 46 項獎項殊榮。

雖然上市櫃尚無時間表，但南山人壽專注保險本業，跳脫價格競爭思維，開發差異化的商品，去年度傳統型商品新契約保費為業界第一，今年上半年傳統型商品保費收入也延續動能，累計初年度保費收入為 409 億元，市佔率 18%，亦排名第一名。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為 356 億元，業界居冠。

此外，高保障及外溢保單商品大幅成長，去年以 10.2 萬件拿下業界件數第一的寶座，今年上半年外溢保單件數 15.9 萬件，奪下業界件數冠軍。南山人壽表示，未來將持續推動外溢保單，藉由健康獎勵回饋機制，鼓勵客戶落實自主健康管理，並會持續開發更多外溢保險新商品。