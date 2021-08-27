愛山林新竹寶山鄉大型自建開發案 預計12月取照並推案

愛山林 (2540-TW) 位在新竹寶山鄉的自建開發案，預計今年推案，市調機構預估，第一期總銷量體將達 300 億元，愛山林董事長祝文宇今 (27) 日在股東會後說，此一自建新開發案預計 12 月可拿到執照推案。

愛山林新竹寶山鄉建案量體規模估達 300 億元，在下半年北台灣指標推案中，預估量體僅次台北市蛋黃區忠孝復興的「Diamond Towers 鑽石塔」的 450 億元。

愛山林新竹寶山鄉自建開發案基地高達 18 萬坪，其中 8 萬坪爲建地，祝文宇指出，8 萬坪只能蓋 40%，其餘 60% 規劃爲花園，所以開發案未來居住品質很好，將分成一期一期開發，第一期推出 1000 多坪，約 1000 多戶，預計 12 月可以拿到執照推案。

針對下半年台灣房市，祝文宇指出，通膨問題加上造價成本高，房價下不來，整體趨勢向上，愛山林採取的推案模式仍將採預售為主，希望讓年青人有存款買屋的機會。

對於目前原物料飆漲大幅推升營造成本攀高，祝文宇指出，台商在台灣並沒有因疫情影響減少投資，回台設廠反而加重，造成缺工、缺料，營建造價成本不停增加，但形成的效應是對單價低的個案影響反而較大，單價高的建案，遭受的影響反而相對較小。

祝文宇並認為，營建成本大幅增加，對於都更、危老個案問題更大，合建的成本增加更多，預期市場上的都更及危老推案會慢慢的停下來，市場供應會趨於減少。

愛山林 928 檔期將在南台灣屏東推案，祝文宇指出，屏東建案基地約 5000 坪，是當地最大，目前已拿到建照，正在興建接待中心，未來開價會有 2 字頭，預估總銷超過 50 億元。