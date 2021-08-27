〈聯亞新冠疫苗〉重申可對抗Delta病毒株 將重新送件審查

聯亞生技開發的新冠疫苗 UB-612 未通過國內緊急使用授權 (EUA)，今 (27) 日發出聲明重申，該疫苗有望對抗 Delta 病毒株，近期會整理相關數據，送請 CDE 及食藥署重新審查。

聯亞表示，UB-612 經臨床試驗證實能有效激發 T 細胞及 B 細胞免疫力，雖然二期臨床試驗顯示，其疫苗產生的中和性抗體力價，在原始武漢株單時間點測試後，以些微差距未達 EUA 標準。

不過，UB-612 對抗 Delta 病毒的中和性抗體力價，相對其他疫苗產品與武漢株並沒有顯著下降，應可有效抵抗 Delta 病毒株，近期將整理相關疫苗抗 Delta 病毒株及其他數據，送請 CDE 及食藥署重新審查，期望 UB-612 能投入抗疫行列。

董事長王長怡指出，去年起新冠肺炎肆虐全球，造成人類重大損失，疫苗成為最重要的防疫工具及戰略物資，台灣政府也積極推動發展國產疫苗以對抗新冠肺炎，不過 Delta 病毒近逼國門，台灣極可能陷入下一波疫情危機。

王長怡提到，衛福部、食藥署、CDE 等單位，去年 6 月以來啟動前所未有的每週諮詢會議，就 UB-612 疫苗的量產及品質分析、前臨床及臨床試驗設計等環節，給予疫苗開發同仁專業建議與協助。