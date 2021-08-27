反映成本+迎旺季 岱宇下半年營運逐季增

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 今 (27) 日舉行股東會，董事長林英俊看好，迎接產業銷售旺季，旗下三大品牌接單暢旺，加上陸續反應原料與運輸成本，整體下半年正向看待，有望逐季走升。

岱宇上半年三大品牌營收比重分別為 SOLE 占 52%、XTERRA 占 17%、SPIRIT 占 18%，其中，SOLE、XTERRA 品牌主要客戶下單力道轉強，又以電商平台拉貨最強勁，訂單能見度高，SPIRIT 品牌則隨著歐美地區健身房陸續重啟營業，有助商用健身器材汰換需求上升。

岱宇表示，目前旗下各品牌接單狀況佳，雖然全球缺櫃影響部分訂單遞延，不過啟動搶櫃策略，並加速反映各品牌的原料、運輸成本調漲，期望降低營運衝擊。

岱宇針對三大品牌推出新品，SOLE 發表飛輪划與船器等兩款新型產品、XTERRA 品項則將品項擴增一倍、共 8 款、SPIRIT 則預計本季底上市攀岩機新品，預期在新品挹注下，並搭上產業銷售旺季，下半年營收、獲利維持優於上半年水準。

產能方面，岱宇指出，去年疫情期間為消化訂單，陸續擴增彰化全興廠、中國嘉興廠產線，也與供應商提高整體產能，今年也啟動集團營運擴展計畫，除擴大行銷通路外，台中大甲新廠擴增橢圓機產品產能、美國將擴建倉儲及客服中心，預計明年第三季前陸續完工投產。

岱宇第二季稅後純益 0.51 億元，季減 80.75%、年減 73.16%，每股純益 0.4 元；上半年稅後純益 3.09 億元，年增 61.82%，每股純益 2.49 元。