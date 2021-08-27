彭博：台積電亞利桑那設廠 是美國貿易政策未來要走的路

台積電 (2330-TW) 在美國亞利桑那州投資 120 億美元設置晶片廠，在彭博專欄作家 Noah Smith 眼中，象徵世界進入自動化時代之後，美國吸引外資的新範例，因為台積電能提供高附加價值出口產品，還能讓人才和就業機會留在美國。

Smith 撰文指出，在不考量台積電設廠的地緣政治 (中國強迫統一) 和經濟效益 (亞利桑那州土地便宜) 理由的情況下，晶圓代工是高度自動化的事業，需聘僱大量工程人員，而美國透過優秀的大學培育龐大的工程師人才庫，可說是台積電選擇亞利桑那州的重要理由。

美國正亟欲重建本土供應鏈，提升與中國抗衡實力，若能吸引更多像台積電這樣的外資進駐，將帶動更多技術人才進入自動化領域——這裡指的不只是半導體廠，也包括日益仰賴機器人和各種需要技術人才打造和維護的自動化設備。

Smith 表示，美國如果能把握一手好牌，把全球供應鏈視為機會而非威脅，將可扭轉多年來美國製造商爭相赴海外設廠的情況。

對美國人來說，大企業在其他國家設廠導致眾多美國工人失業，這種衝擊影響一整個世代的人，而且讓美國人把貿易、供應鏈和外國投資，與企業赴海外尋找便宜勞動力畫上等號。這或許正是美國退出跨太平洋夥伴協議 (TPP) 的理由。

Smith 援引數據指出，美國近年吸引的外國直接投資 (FDI) 非但不比其他國家遜色，甚至處於領先地位：2019 年 FDI 金額達到 2540 億美元，領先中國 (2410 億美元)、新加坡 (780 億美元)、英國 (650 億美元) 等國。

製造業一直是外資投資美國的重要領域，豐田汽車和本田汽車就是例證。但比起汽車廠，台積電的半導體廠帶來高附加價值出口產品，進而帶來更多收入，並且有助美國保持科技領先地位，還可能促使供應鏈在美國紮根。

半導體供應鏈能帶來就業機會，以及鄰近的社區變繁榮，因此台積電設廠關係到的不只是美國的經濟成長，還關乎就業機會。Smith 表示，中國一直是吸引外資的勝利者，但現在是美國把握機會，打贏這場戰爭的時候。

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