益安旗下主動脈修復醫材公司 獲十大心血管創新企業殊榮

益安生醫 (6499-TW) 宣布，旗下子公司 Aquedeon Medical 獲美國著名醫療科技雜誌 Medtech Outlook 評選為 2021 年十大新興心血管醫療器材公司。

Medtech Outlook 為美國極具影響力之醫療科技雜誌，報導內容涵蓋全球最新醫療技術及發展，每年評選並表彰關鍵醫療領域中卓越創新的新興公司。此獎項肯定益安集團於創新醫療器材的研發實力，及旗下主動脈剝離修復醫材 DuettTM 為主動脈治療領域所帶來之革命性創新。

近年來主動脈疾病漸有年輕化趨勢，猝死事件頻傳，急性主動脈剝離初期常以劇烈胸痛或背痛呈現，若無及時就醫妥善治療，50% 的病患將在 48 小時內死亡。

主動脈緊急修復手術常需耗時 6 小時以上，並搭配體外循環及心臟停跳，因需暫時阻斷通往腦部及部分通往各器官的血流，需將患者體溫降至最低攝氏 20 度 (深低溫停循環) 以降低新陳代謝、達到保護器官的目的，但此一低溫循環過程亦是雙面刃，一旦超過 40 分鐘，即便主動脈成功修復，其中風及神經功能缺失的機率將大幅提高。

在此心臟停跳低溫循環過程中，外科醫生會使用手術縫線手工縫合多處自體血管與人工血管接口，血管縫合費工費時，常需進行超過一小時，造成中風及神經功能缺失機率大增。

主動脈剝離修復醫材 Duett 的目標即是提供精確且迅速的血管吻合，一系列動物實驗已證明整體血管吻合時間可縮短至 20 分鐘或以下，進而大幅減少低溫循環時間、縮短整體手術時間，術後追蹤亦無血管阻塞或血栓的情形發生。

目前此專案已完成 16 項國際專利申請及長期動物實驗 (Chronic Animal Studies)，預計明年將展開首次人體臨床試驗 (First-in-Man Studies, FIM)。

雜誌針對 Duett 的臨床需求及解決方案，一併訪問了美國在主動脈治療領域的幾位頂尖的臨床意見領袖 (KOL)。

田納西州 Tri Star Medical Group 的 Grayson Wheatley 醫師表示，臨床醫師在手術中必須快速確認主動脈破口處，並迅速決定最適治療方案，每一分鐘都可能大幅影響病人存活率。

加州 Santa Cruz 薩特健康醫療中心 Bilal Shafi 醫師指出，使用 Duett 進行血管吻合可減少長時間低溫體外循環帶來的風險，進而降低患者腦部損傷的機率。

賓州大學附設醫院 Wilson Szeto 醫師及德州 Heart Hospital of Austin 的 Faraz Kerendi 醫師亦針對 Duett 產品特性評論，表示此一創新血管吻合裝置有助於執行手術的一致性，且適用於普遍的頸動脈血管大小及術式，有助於改善整體臨床治療效果。

益安董事長暨總經理張有德博士說，主動脈修復緊急手術向來耗時，且對醫師及病人負擔皆劇，三年前決定開發主動脈修復醫材的初衷即是想要解決此一強烈的臨床需求，藉由有效率的血管吻合，減少低溫循環及整體手術時間。

張有德強調，很高興此一創新醫材深獲業界肯定，並獲國際臨床專家實際使用者之正面反饋。此一專案之短期目標將積極朝向首次人體臨床試驗推進，將已在動物上觀察到的顯著臨床效果，在人體上再次證明，期盼早日將此關鍵治療方案，提供予臨床醫師及需要緊急治療之患者使用。