鮮活果汁-KY上半年獲利大增94.5% 每股純益12.86元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (27) 日公布 2021 年最新財報，上半年稅後純益 4.35 億元，年增 94.5%，每股純益達 12.86 元，第三季爲飲料市場旺季，在鮮活果汁完成產能擴充後，將有助推升獲利再向上。

鮮活果汁 - KY 今年第二季營收爲 13.17 億元，毛利率爲 39.6%，季減 5.22 個百分點，年減 6.07 個百分點，稅後純益 2.36 億元，季增 18.56%，年增 11.44%，每股純益爲 6.98 元。

鮮活果汁 - KY 上半年營收爲 23.11 億元，毛利率爲 41.84%，年減 0.6 個百分點，稅後純益 4.35 億元，年增 94.5% 每股純益達 12.86 元。

鮮活果汁 - KY 第二季毛利率下滑，公司主管指出，主要在於果粒類口感顆粒系列新產品需求強勁，產品出貨與營收比重均明顯成長，但市場同業競爭也劇烈，進而影響產品毛利率，導致第二季毛利率較去年同期減少 6.07 百分點。

鮮活果汁主管指出，中國市場在居全球第一大手搖茶飲市場基礎下，已開始追求質量化發展，對長期致力於研發符合健康茶飲原料的業者將形成競爭門檻，受惠中國大陸新式手搖茶飲市場內需旺盛，鮮活果汁將提升產能利用率，衝刺旺季營收動能，有效發揮經濟規模效益，中長期營運表現可望持續穩定發展。

鮮活致力研發符合健康的新式茶飲原料，包含果汁、果粒、糖漿與口感顆粒等品項，產品多受到消費者歡迎，並符合大型連鎖餐飲系統對原料品質滿意度的要求，加上目前鮮活在昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達 13 萬噸，也形成供貨保證，得以保持銷售市場持續拓展。