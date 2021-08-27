總論篇 學校沒教的理財課  新鮮人4個常見課題

撰文：李亞珊

國內新冠肺炎疫情自今（2021）年 5 月升溫，各級學校史無前例舉辦線上直播畢業典禮，畢業生無法與師長、同學互道珍重告別，即各自奔向下一個人生挑戰，但因疫情讓求職難度提高，找工作變得更加不易。

相較於以往，這群 18～26 歲的 Z 世代（泛指 1995～2003 年出生的族群），須花費更多時間才能找到兼職或正職工作，不過，Z 世代年輕人從小在數位環境成長，透過網路接觸到的資訊較過去豐富，也因此容易更早建立基本理財知識，例如了解儲蓄的重要。

兼職感嘆賺錢不易

努力儲蓄不亂花用

今年是大三生的瑋凱，除了把握時間充實大學本科系的專業，也趁著課後空檔兼職，藉此揣摩踏入社會後的上班族角色，累積工作經驗和維持存錢習慣。

談起養成儲蓄習慣的過程，瑋凱說，早在高中時就有打工經驗，雖然後來因為要衝刺學測而暫停，但也因此學會存錢，「親自體會到賺錢很辛苦，才更要守住得來不易的金錢。」

基於不隨意浪費的信念，目前在餐飲業兼職、月收入近 2 萬元的瑋凱，對飲食不太要求，每天頂多吃 2 餐，費用控制在 100 元以內，其中一餐可能在家裡吃或吃公司提供的餐點，加上沒有其他物質慾望，扣除飲食費、交通費等基本開銷後，每月幾乎能存下一半以上的薪資。

即使儲蓄比例相較同齡層來得高，瑋凱仍然對目前的理財方法沒有十足信心，他表示，只知道要把辛苦賺到的錢存起來，想藉由記帳掌握每月支出存更多錢，卻很難長久堅持下去，也不確定明年離開校園能否立刻找到工作，他迫切地想知道如何透過投資加速資金累積，及早為畢業後可能的短暫「失業」做好準備。

想學投資怕虧損

僅用儲蓄險當保障

此外，剛工作滿 1 年的禹芯，大學畢業後 3 個月終於找到第一份工作，性格保守的她目前僅以定存、儲蓄險當理財工具，近期因為疫情減少出遊、外食等支出而多存到一筆錢，成為她想學習理財的動機。

禹芯說，除了定存之外，參考親友與網路媒體得到的資訊，逐漸對股票、基金等投資工具產生興趣，雖然嘗試上網進一步學習相關知識，但因擔心虧損，始終無法跨出第一步。至於保險，她只有儲蓄險，沒有其他保險配置，聽別人說做好人生風險轉嫁很重要，面對複雜的保險商品，實在無從下手，怕花大錢還買錯保單。

除了瑋凱和禹芯外，本刊採訪團隊另外專訪了 2 名未滿 30 歲的小資族，他們一致提到，從小長輩都會教導儲蓄觀念，工作後也一直維持存錢習慣，但直到工作 3 年多後才意識到，呆呆存錢要完成買房等大筆支出的人生計劃很困難，選擇從定期定額投資 ETF 或基金開始累積投資經驗。

待業時間長沒關係

靠理財加速財富累積

從上述案例可以發現，Z 世代族群對理財知識學習有迫切需求，但應逐步建立正確觀念，別心急求快。近期台股航運題材受矚，許多小資族看到其他投資人翻倍賺進收益後，跟著成為持有「船票」的水手，殊不知股海波動難測，也沒有評估風險的判斷力，損失部分積蓄後，只好忍痛認賠出場。另一個財務風險是，不少人在發生意外或生病後，才發現保險的重要，或即便有買保險，卻在申請理賠時才知道自己保障不足。

從以上這群年輕世代可見，職場新鮮人轉變為輕熟齡族後，理財規劃由儲蓄逐漸深入投資、保險等面向，但在過程中遇到存錢阻礙、投資工具選擇、保險配置等問題，很多人不知如何解決。接下來我們邀請專家提供可行方法，協助年輕人建立理財信心，成功修滿理財學分。

或許今年的職場新鮮人需要多花時間才能順利就業，只要有了第一份收入後，開始積極存錢、執行理財計劃，還是能提早達成買房、結婚、創業、財務自由等目標。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 9 月號第 168 期

來源：《Money 錢》168 期

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