〈美股盤前要聞〉鮑爾將在全球央行年會致詞 美股期貨小升

Fed 主席鮑爾將在全球央行年會上發言，市場關注鮑爾會否釋放更多縮表訊號。美國 10 年期公債殖利率來到 1.342%。美股期貨週五 (27 日) 小升，道瓊期貨漲 0.25%，標普 500 期貨漲 0.30%，那斯達克 100 期貨漲 0.33%。

1. Fed 主席鮑爾將在全球央行年會上發言

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將線上出席致詞，市場預期鮑爾將針對 Taper 放出更多線索。

週四 (26 日) 全球央行年會召開前，聯準會 (Fed) 「群鷹」來襲，多位官員呼籲盡快啟動縮減購債 (Taper)。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四受訪時再度放出偏鷹派的言論。他認為，Fed 面臨著在金融市場製造泡沫和通膨失控的風險。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週四表示，應該盡早開始縮減購債 (Taper)，通膨數據強勁攀升，這表明有機會開始減少資產購買。

此外，還有多位 Fed 鷹派官員討論到量化寬鬆 (QE) 退場時程。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時稱，他希望 Fed 在 9 月宣布緊縮貨幣政策。

2. 傳蘋果擬漲 iPhone 13 價格

外媒周四（26 日）報導指出，隨著台積電 (2330-TW) 提高晶圓代工價格，蘋果可能會調漲即將推出的 iPhone 13 價格，以補償成本上升對獲利造成的影響。

消息人士稱，台積電將調漲多達 20% 的晶圓代工價格，而此舉可能讓電子產品價格跟著水漲船高。

由於蘋果是台積電主要客戶，訂單占台積電晶圓代工總收入的五分之一，而且 iPhone 處理器使用的是台積電代工生產的先進製程晶片。雖然目前還無法確定蘋果將為此增加多少成本支出，不過供應鏈的消息人士預估，價格有可能上漲 3% 至 5%。

3. Peloton 召修跑步機元氣大傷 Q4 虧損擴大

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周四（26 日）公布的 2021 會計年度第四季財報黯淡，不僅營收成長速度放緩，虧損也因召回跑步機成本上升而擴大。

派樂騰第四季營收年增 54% ，雖優於市場預期，但成長速度較第三季放緩，當時營收逾倍成長並超過 10 億美元。

營收成長放緩的部分原因是 5 月召回 Tread 和 Tread + 兩款跑步機，並暫時停止銷售。

派樂騰正面臨來自 Hydrow、Tonal、Lululemon 旗下等其他家庭健身同業的激烈競爭，且隨著疫情限制解除，越來越多消費者漸漸回到健身房或其他團體健身課程，派樂騰未來營收恐將面臨挑戰。

4. 戴爾看好商用需求 惠普示警 Chromebook 需求暫時放緩

PC 大廠惠普 (HP) 與戴爾 (Dell) 周四 (27 日) 公布財報，對前景看法分歧，戴爾認為商用需求正因重返辦公室而快速成長，惠普則示警疫情隱憂使目前學校 Chromebook 需求放緩，並認為晶片短缺問題將持續進而牽動營收。

戴爾 2022 會計年度第二季 (截至 7/31) 營收年增 15% 至 261 億美元，優於市場預期的 255 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 2.24 美元，超出華爾街預期的 2.03 美元。

惠普同日公布 2021 會計年度第三季 (截至 7/31) 財報，營收年增 7% 至 153 億美元，低於華爾街預期的 159 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 1 美元，高於華爾街預期的 0.84 美元，其中有 0.13 美元反映一次性收益。

5. 微軟雲端資料庫爆資安漏洞

美國微軟 (MSFT-US) 26 日 (週四) 向數千家雲端服務客戶提出警告，表示資料庫的內容可能遭駭客刪除或是竄改。

這項消息在路透社確認了微軟的電子郵件、以及資安公司的報告之後曝光。

出現資安漏洞的是微軟雲端服務 Azure 旗艦產品 Cosmos 資料庫。資安公司 Wiz 的研究小組發現，他們有辦法取得資料庫訪問權的密鑰。