鮑爾高「鴿」、台積電全面漲價、大立光策略轉彎 本周大事預告

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五表態，Fed 擬在今年開始縮減購債規模，但強調不急於升息，可望「鴿式退場」、激勵美股大漲，台積電周三正式通知客戶全面漲價，平均漲幅達 10-20%，最快本周開始生效，大立光也在同日舉辦股東會，釋出車用布局轉向的訊號，子公司大根光學將專攻車用市場，以下是本周大事回顧：

鮑爾：今年擬開始縮減購債規模 但升息還很遙遠

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (27 日) 出席傑克森洞年會，釋出 Fed 可能在今年縮減購債規模，代表量化寬鬆 (QE) 政策開始退場，但也重申縮減購債規模的時間點並不直接代表升息，強調升息還很遙遠。

此外，鮑爾也重申，隨著勞動市場情況改善，一些影響通膨升溫的因素將逐漸削弱，最終通膨將降至 Fed 目標水準 2%。

台積電全面漲價 平均漲幅 1-2 成 毛利率守穩 50% 大關

隨著晶圓代工產能供不應求，各家廠商早在今年多次調漲代工價格，台積電本周也跟進市場，正式通知客戶全面調漲 10-20%，其中，12 奈米以下的先進製程漲幅約 1 成內，12 奈米以上的成熟製程漲幅則達 2 成，漲價生效日則自本周開始。

台積電近來積極投入資本支出，除了今年再度上調並創高外，更宣示未來三年將投入 1000 億美元的鉅額投資，儘管顯示客戶未來需求相當強勁，但也讓外界擔憂龐大的折舊攤提費用，恐壓抑毛利率，進而導致獲利空間遭壓縮，台積電也重新思考定價策略，外界看好，台積電毛利率可望守穩 50% 大關。

大立光訂單成長超預期 車用布局轉向

大立光執行長林恩平曾在 2019 年時表示，為因應高階手機鏡頭成長，將集中資源、淡出車用市場，不過，林恩本在本周股東會指出，由於車用大客戶訂單成長超預期，將成立大根光學，滿足客戶需求，更預計下半年可能進一步提升投資規模。

7 月景氣燈號連六紅 8 月恐變燈

國發會周五公布 7 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 38 分，月減 2 分，燈號連六亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，7 月批發零售餐飲營業額持續受國內疫情干擾，相對弱勢，整體景氣則仍維持高檔，但考量高基期、疫情變化，8 月不排除轉亮黃紅燈。

〈金控超級法說〉中信金旗下台灣人壽 8 月買台股 錢進六都不動產商辦

中信金周一舉行法說會，財務長邱雅玲表示，海外獲利貢獻占比逐步邁向疫情前水準，其中，大中華業務是海外策略的重中之重，若有適當機會，不排除參與併購的可能性，另外，旗下子公司台灣人壽因應市場變化，8 月已逢低布局台股，未來將伺機加碼美債，不動產策略則鎖定六都商辦。

〈金控超級法說〉新光金旗下新光人壽擬射三箭 持續提升投資收益

新光金周二召開法說會，旗下新光人壽上半年投資收益年成長 8.4%，展望未來，將以外幣保單投資海外固定收益獲取穩定利差，並持續投入投資等級債券，同時擇優佈局績優股，持續提升投資收益。

〈金控超級法說〉台新金：彰銀賣股資金運用 將續尋銀行、證券併購

台新金周二召開法說會，展望後市，公司表示，為提升台新人壽投資收益，將大舉調整資產配置，擬提高海外債、台股投資水位，至於處分彰銀股權的資金，總經理林維俊強調，將持續尋找銀行、證券併購機會。

〈金控超級法說〉國泰金旗下國壽上半年成台股操盤手 資本利得逾 500 億元

國泰金周三召開法說會，上半年在台股大賺 24.8%，也就是實現資本利得超過 500 億元，在目前已召開法說會的金控中操盤表現最佳，展望後市，由於投資收益良好，國泰金今年上半年獲利不僅超越去年全年，且 ROE(股東權益報酬率) 從去年同期的「個位數」水準，大幅度攀升到 20.3%。

國泰金表示，未來將考量配發率、殖利率與子公司盈餘上繳等三面向，向主管機關爭取反映獲利成長與創高的股利，以回饋股東。