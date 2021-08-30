〈台股盤前〉Fed鴿聲嘹亮 大盤下一關看季線

台股上週收在 17209.93 點，單週大漲 867 點，周線翻紅、並重返月線之上。加上 Fed 鴿派言論，消弭市場疑慮，美股四大指數上周五全面收紅，有助台股今 (30) 日持續反彈，可望向上挑戰季線。

晶圓代工報價今年以來持續上漲，業界傳出，繼台積電日前破天荒調升報價二成之後，聯電、世界、力積電等業者也傳出要求部分 IC 設計客戶簽訂「保價保量」合約，據傳此舉有助晶圓代工廠降低 2023 年可能面臨市況反轉的風險，提前鎖住超額獲利，上周已經獲得外資最為青睞的晶圓雙雄股價表現將持續受矚目。

不過，也正因如此，晶片廠中的驅動 IC、微控制器、消費性 IC 等三類，主要以成熟製程生產的 IC 設計廠恐陷入兩難壓力，憂心若現在不簽「保價保量」合約，無法取得足夠產能搭上現階段晶片市場需求熱潮，一旦簽約，未來市況反轉，將面臨龐大的高價庫存壓力，須留意 IC 設計股股價反應。

行政院為加速 5G 網路建設，提出五年 266 億元補助方案，今年是第一年，將補助 99.2 億元，NCC 預計 9 月公布審核結果，也就是說電信 5G 建設百億補貼即將來了，相關概念股表現值得關注。

整體來說，三大法人上周難得全數站在買方，合計買超 361.7 億元，外資並同步減碼期貨市場空單，台股近 1 個半月修正後，本益比已降至 5 年平均以下，預期短線上仍有表現空間，本周有望挑戰季線 17363.56 點。