Fed主席鮑爾發言後美元走低、股市走高 本周關注非農數據等　

FRB 雖然在年內有可能收縮寬鬆政策，但對加息持謹慎態度

上週在持續了前一週的風險迴避回吐趨勢之後，市場的焦點集中在 Jackson Hole 全球央行年會的鮑威爾主席發言上面。

鮑威爾主席在發言中，雖然表示在年內開始收縮寬鬆政策比較恰當，但是對於加息並不持積極態度。因此，被市場認為是鴿派，外匯市場拋售美元加強，股市堅挺上漲。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

前期是風險迴避的回吐，受 FOMC 成員鷹派發言的影響，整體雖然上漲，但是在鮑威爾主席發言後整體下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



上週前期整體上升，後期停滯，透過一週來看，曲線接近與前一週週末。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國非農數據、ISM 經濟指數等

這週將發佈美國非農數據、ISM 經濟指數等重要經濟指數。特別是非農數據，在預測美國經濟政策上有著重要地位，所以將會成為市場焦點。在發佈的前後時間段波動有可能會不穩定，還需多加注意。

參考數據

【美國非農數據的變化】

【美國失業率的變化】

【ISM 經濟指數的變化】

在歐元區域，歐元區域消費者物價指數也將會成為焦點。如果像美國消費者物價指數一樣上升鈍化的話，也將會成為歐元上漲的阻力，還需要多加註意。

參考數據

【歐元區域的消費者物價指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，前期是風險迴避的回吐，後期受鮑威爾主席發言的影響，風險容忍度擴大，日圓、美元、瑞郎等走弱、而澳元、紐元、加元走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，日圓漸漸走弱，而近期一直走弱的澳元、紐元等開始反轉漸漸走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

一直穩定上漲的美國股指 CFD 雖然也有下調的局面，但是在週末依然上漲，上移高價。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 雖然整體低迷，但是在週末反彈，上探高價。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 雖然走勢低迷的商品較多，但是台灣和印度的股指依然堅挺。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤貨幣對之間的相關性來看，日圓與瑞郎以外的主要貨幣兌美元的走勢相似。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性是，除了交叉盤之間有很高的相關性以外，美元 / 日圓與日圓交叉盤之間也有一些相關性。

但是，與前一週一樣，因為在兌美元上日圓與瑞郎的相關性很高，所以，瑞郎 / 日圓與美元 / 日圓以及其他日圓交叉盤之間的相關性都較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，除了與美元 / 日圓以外的美元直盤的相關性較高以外，與日圓交叉盤之間也有較高的相關性。但是，美元 / 日圓與股指的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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