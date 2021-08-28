不認同市場預期高通膨 鮑爾5大論述一次整理

儘管近期通膨數據令市場擔憂，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (27 日) 提出五點因素認為通膨仍為暫時性現象，並認為在暫時通膨期間收緊貨幣政策可能是一個特別有害的錯誤決策。

非廣泛通膨

目前通膨多來自少數產業的物價飆漲所致，特別是受疫情打擊最嚴重的商品、服務業，隨著經濟重啟，這些板塊需求正在迅速恢復。

通膨高峰已過

另外，鮑爾表示，汽車等耐久財價格在經歷夏季飛漲後，目前價格正在企穩或下降，隨著時間的推移，耐久財通膨不太會繼續是整體通膨的主要動能。

目前工資漲幅正常

另一方面，儘管目前工資正在上漲，鮑爾表示工資上漲速度並不比生產力成長率高或比通膨快，聯準會將繼續仔細監測，以防止出現螺旋式通膨。

市場預期已穩定

聯準會據看到的市場跡象認為，通膨預期已經回歸到更符合聯準會目標的水平，但也未如目前實際通膨般快速上升，這表明家庭、企業和市場都認為目前的高通膨可能只是暫時的。

全球物價壓力下滑

鮑爾表示，美國和其他地方人口老齡化、全球化和技術進步等因素正在壓低全球物價，現階段也沒有理由認為突然有所反轉。

鮑爾表示，目前通膨已經達到標準，預計就業方面未來將取得進一步進展，年底縮減購債是較為合適的選擇。但若要進入升息階段經濟便必須經過更嚴格的考驗，不僅包括最大就業，還包括一段時間內通膨超過 2% 的目標都要達標。

鮑爾認為：「未來時間將會告訴我們，通膨是否在持續一段期間達到 2% 水準。」美國商務部周五公布 7 月核心個人消費支出物價指數 (Core PCE) 年增 3.6%，符合市場預期，並持平上月，但增速仍處於 30 年高點。