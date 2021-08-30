如何爲波卡平行鏈拍賣鎖倉資產帶來流動性？瞭解 Ankr StakeFi 平行鏈債券

Ankr 推出的平行鏈債券代表鎖定在衆貸池中資金的權益證明，意在使參與平行插槽拍賣的用戶避免資產長期鎖倉帶來的流動性「損失」。

撰文：Groot

上週，波卡先行網絡 Kusama 委員會宣佈平行鏈插槽拍賣第二輪將自 9 月 1 日起正式啓動。在 6 月 15 日到 7 月 20 日進行的首輪競拍中，Karura、Moonriver、Shiden、Khala 和 Bifrost 贏得了五個平行鏈插槽。

平行鏈是在波卡和 Kusama 網絡上並行運行的不同類型的 Layer1 區塊鏈。平行鏈通過在中繼鏈上租用平行鏈插槽連接到波卡或 Kusama。由於網絡資源是有限的，因此波卡包括 Kusama 網絡都只能提供有限數量的平行鏈插槽，而這也就是平行鏈插槽拍賣的價值體現。

由於判定是否贏得插槽取決於對應項目衆貸池的鎖倉數額，因此所有參與插槽競拍的項目方都會通過推出獎勵機制來鼓勵用戶參與鎖倉。然而一旦項目競拍成功，這些參與衆貸用戶所投入的代幣會在長達兩年之久的租賃期內被鎖定在平行鏈賬戶中，雖然可以收穫一定的項目方代幣獎勵，但是在鎖倉期間用戶並無法提取自己投入的資金，用戶的資金利用效率難免會大打折扣。

爲了解決這一波卡和 Kusama 生態項目方及用戶都必須要面對的問題，Ankr 提出了一個「平行鏈債券」機制，這一機制會讓平行鏈債券持有者在參與衆貸的資金鎖定期間不僅能夠收穫項目方提供的代幣獎勵，還可以解鎖其鎖定資金的流動性。

平行鏈債券是什麼？

簡單來說，平行鏈債券就是代表鎖定在衆貸池中資金的權益證明，由於插槽拍賣的獎勵預計會高於質押 DOT 的獎勵，因此平行鏈債券是一種高收益債券。用戶可以通過借出或直接交易代表其參與衆貸資金的債券，來實現在平行鏈插槽租期尚未結束情況下的提前退出或者獲得更高的被動收入。

一般來說，用戶可以通過直接參與、中心化交易所提供的服務以及 Bounce Finance 三種方式參與衆貸，而平行鏈債券會在 Bounce Finance 推出的拍賣市場上實現流動性。該債券的份額會具像化成名爲 aDOTp 的資產，持有該資產的平行鏈債券所有者可以獲得參與衆貸競拍的代幣獎勵，而這一收益預計將高於 Ankr 即將推出的 aDOTb 波卡互聯網債券的質押獎勵。

此外，OnX Finance 的借貸合約還將實現平行鏈債券抵押並借出 DOT 的功能，以此實現流動性的釋放，而這也是平行鏈債券相比於純粹參與衆貸鎖倉最主要的差異化體現。

Ankr 開發的軟件開發工具包（SDK）降低了平行鏈債券的上手難度，有效降低了像上述 Bounce Finance、OnX Finance 以及將支持該產品的 Clover Finance 的一系列應用能夠爲用戶提供更好的平行鏈債券參與體驗，讓智能合約和波卡錢包插件能夠更好的「合作」。而該 SDK 也會默認與 Web3 密鑰提供商連接無需手動操作，連接到該接口的項目無需連接 Polkadot.js 就能獲取到衆貸存款地址等基本信息。

關於平行鏈債券用戶還需要知道些什麼？

用戶購買平行鏈債券實際上仍然是鎖定 DOT 間接參與了衆貸，項目方會使用其衆籌到的 DOT 參與平行鏈插槽競拍，如若競拍成功，那麼用戶就會收到前文提到的平行鏈債券資產證明 aDOTp，這是一種 ERC20 標準代幣。

獎勵會在插槽租賃期內基於時間證明計算髮放，獎勵同樣是 ERC20 標準代幣。用戶所獲得的獎勵中 Ankr 會抽取 5%，其中 2% 會進入 Ankr 項目的金庫，剩餘 3% 用於回購。

Ankr 會建一個以太坊波卡平行鏈橋，以便用戶可將其以太坊鏈上的平行鏈債券轉換到該項目的平行鏈上，反之亦然。

平行鏈債券的公允價值估計

在傳統金融的債券市場中，做市商還會通過信用風險、對利率變化的敏感性以及流動性風險等因素來估算債券的公允價值。而平行鏈債券的公允價值確認的維度也基本一致，據官方白皮書信息顯示，確定平行鏈債券價格的方法如下：

DOT 價格 + 剩餘鎖定期內獎勵代幣的總收益 / 同期 DOT 質押的收益 + 風險溢價

公式中的風險溢價元素取決於用戶的個人風險承受能力，此外用戶還可以根據個人意願來添加更多維度，比如對於 Ankr 系統穩定性所產生風險的判斷等。簡單來說，波卡平行鏈債券的價格在很大程度上取決於項目的代幣與 DOT 代幣的價格關係，以及用戶對於市場風險的判斷。而只要平行鏈債券對應的項目代幣的漲幅相比於 DOT 更高，那麼參與的用戶就能夠獲得更高的收益，以此彌補長達 24 個月的租賃期內鎖倉的流動性損失。

小結

Ankr 推出的平行鏈債券除了解決了參與波卡平行插槽拍賣衆貸後長期鎖倉造成的流動性「損失」，讓參與衆貸的用戶能夠獲得鎖定資產的超額回報。也讓那些此前因爲長達兩年的鎖倉望而卻步的 DOT 持倉用戶能夠更積極地參與到衆貸拍賣中來，而這還將「反向賦能」整個波卡生態。