〈書摘〉行情不好時，只要做到這件事，讓你不會一次慘賠就畢業

股市大跌時，投資人手上的部位開始虧損，但會有許多人鴕鳥心態的認為，除非賣出，否則就不算是真的虧錢。就是這種錯誤的心態，往往會讓你血本無歸，黯然退場。如果我們不願意承認自己錯了，也不願意在錯的時候出場，那就幾乎不可能持續在市場中獲利。

該停損的時候，要快

有一句箴言可以說是真理。而我認為，這是關於操作最重要的一句話，那就是：適時停損，持續獲利。

這八個字就道盡了一切。如果你操作的是期貨，那麼這個遊戲的名稱就叫做「槓桿」，而你手上的部位能持有多久，是有時間限制的，所以想要獲利，就必須適時停損。即便是當沖，也必須適時停損，才能持續獲利。

對股票操作來說，停損就沒有那麼重要，因為操作股票的槓桿比較小，不是非得出脫持股不可。但是為了將獲利最大化，還是要遵循那句箴言。

有一件事，幾乎所有獲利的投資人（除了當沖以外）都同意：如果不是偶爾出現的大波段，一年下來，只有做當沖交易的人才會賺錢。換句話說，就是如果你不跟著大波段走，那你的獲利就不足以彌補虧損，因為你的虧損可能和獲利一樣多，甚至更多。因此，想要賺錢的唯一辦法，就是獲利要大於虧損。

我們先來談談虧損吧。一定要對虧損建立正確的觀念。操作就是一門生意，就算不把它當成全職的事業來做，也還是會有收入和支出，就像所有其他生意一樣。這門生意的收入就是：你的操作所創造的利潤。

支出就是佣金、線圖、資料取得等，操作這門生意可以賺很多錢，但也是一門很危險的生意，所以相對來說，所要繳交的「保費」也較高。在你操作時，小額認賠的部分，就是你的「保費」，這麼做是為了避免大額虧損。

要避免大額虧損，唯一的辦法就是：小額認賠，這就是這門生意的成本。你不應該因為虧小錢而感到痛苦，而是應該把這當成是做生意的支出。如果你不想支出「保費」，那就應該從事風險較低的生意。

在操作時，只有一種錯誤是不可原諒的，那就是：讓小損失變成大損失。

亞當理論會讓你知道何時該停損，到了本書後面你就會知道了。每個投資人的出場時機可能都不一樣，因為停損的時機，要視你如何回答這個問題：「我想要續抱這檔標的嗎？」

我們要說的不是停損這件事，因為當時機對了，你就會知道該在哪裡停損。我們要說的重點是：你一定會乖乖的停損嗎？如果不會，只要一次不停損，就有可能會慘賠。墨菲定律最適合用來形容市場。就市場而言，墨菲定律說：「會出錯的事情，就一定會出錯，而且一旦出錯，就會讓你痛不欲生。」

關於這一點，吉姆有話要說。

「人類傾向一開始嚴守紀律，但之後就會鬆懈，這在市場上是個致命傷。在市場上，我們可以做對上千次，但只要出錯一次，資產淨值就可能腰斬，或甚至賠個精光。

所以，光是積極停損是不夠的。投資人必須要了解，停損是每天都在做的事、每一次操作都在做的事、永遠都在做的事。絕對不能有例外，任何理由都不行。」

當我們想要抱著賠錢的投資標的時，我們一定會找這麼做的好理由，而且藉口看來很合理、很合邏輯。因此，我們必須記住，永遠不能有例外。一定要停損，絕對不要抱著虧損不願意賣。就算長抱看起來很誘人，也絕對不行。

不用說也知道，賺錢的投資人，在任何情況下絕對不會「攤平」，也就是加碼已經虧損的部位。都已經是虧損的部位了，為什麼還要加碼買進？為什麼要複製市場的走勢呢？

唯一會讓我們想要加碼的部位，就是賺錢的部位。這樣一來，我們就是跟著市場的方向走，在上漲時加碼、順勢而為。你看過這種事嗎？投資人建立部位後，大盤卻大反其道而行。結果投資人抱著不放，希望情況不會更糟，拒絕承認情況已經變糟了。

投資的底線在於：不用擔心獲利的部位，要擔心的，是虧損的部位。

只要處理好虧損的部位，獲利的部位自然會幫你賺錢。

來源：樂金文化