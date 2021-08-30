漲時賺價差、跌時領利息 保本特性 可轉債更適合存股族

整理：編輯部

《勝率近 100% 的可轉債存股術》

作者：蕭啟斌

出版：《Money 錢》

簡介：「存股」是一種概念，能用在股票，也能運用在可轉債，加上可轉債有賣回價的「保底」優勢，萬一不幸價格下跌，發行公司會用保證價格買回，其實是一個更理想的存股工具。新手入門的第一本可轉債教戰手冊，從零基礎入門到進階獲利心法，一次學會。

可轉債在符合某些條件的情況下，會出現近乎零風險卻高報酬的狀況。比如我在 2020 年 11 月 24 日以 98.5 元買進的台耀三（47463），公司約定在 2021 年 7 月 20 日會以 100 元回收，且當時已知台耀因業外收益，2020 年第 2 季 EPS 高達 5.19 元，故客觀上認定台耀三的違約風險趨近於零，並至少有 2% 的年化報酬率。隔年，台耀三在今（2021）年 5 月 28 日價格來到了 167 元，漲幅接近 7 成。

台耀三從我買進之後，價格從未跌破 98.5 元，即使下跌了，公司會在可轉債到期時以 100 元買回，所以這就成了一筆「風險極低、報酬極高」風險與報酬不對等的投資。市場上幾乎不存在這麼好的投資商品了，這就是我投資可轉債的初衷。

根除大股東圖利弊病

可轉債更適合一般投資人

對可轉債陌生的投資人，接下來會有個很大的疑問，就是「既然可轉債這麼好，為什麼幾乎沒人知道？」因為台灣早期可轉債的發行制度存在許多缺陷，採用詢價圈購發行，造成流動性嚴重不足、籌碼把持在少數人手中的後遺症，長期成為大股東撈錢的工具。

最著名的例子就是在樂陞案當中，董事長藉由詢價圈購，將樂陞可轉債 IPO 分配給特定人牟取暴利，後續衍生出淘空公司的戲碼。

樂陞案之後，金管會訂定一系列的樂陞條款，也開始鼓勵企業以競價拍賣發行可轉債，公平、公正、公開的方式讓參與者與日俱增。金管會更在今年 5 月 10 日宣布，除了無擔保轉換公司承銷金額達新台幣 20 億元，或發行時轉換溢價率超過 105%，皆應採用競價拍賣方式辦理，讓可轉債承銷制度更公平。

想透過可轉債獲得財務自由，首先要認識什麼是可轉債？由國家提供擔保的債券叫做國債，同理，由發行公司負責擔保的債券，就叫做公司債，這個債券如果可以轉換成該公司的股票，就叫做可轉換公司債（Convertible Bonds，簡稱 CB）。

可從債權人變股東

同時擁有 2 種投資特性

相信很多人都有這種經驗，就是在搜尋個股關鍵字的時候，除了個股「本尊」之外，還會出現一些「分身」，比如在券商 App 中輸入「今展科」，就會看到額外兩個「今展科二」以及「今展科三」，這些「分身」就是可轉換公司債。

在今展科（6432）的例子當中，雖然只有差一個數字，但是買進 1 張今展科跟買進 1 張今展科三（64323），意義完全不同。買進股票你就是今展科的「股東」，買進可轉債你就成了今展科的「債權人」。舉個簡單例子，假設開一間義大利麵店需要資金 100 萬元，我與朋友 A 各拿出 35 萬元資金，不足的部分跟朋友 B 以年利率 10% 借款 30 萬元，每年支付利息 3 萬元。

結果餐廳生意大好，1 年賺了 100 萬元，扣除給 B 的 3 萬元利息，我跟 A 各分 48.5 萬元。此時 B 和我們商量，30 萬元借款不用還了，直接改為入股 30 萬元，也就是 B 的 30 萬元由「債」轉「股」，隔年餐廳賺錢 B 也能分紅。然而也因為 B 入股，同樣賺 100 萬元，我跟 A 只能依比例各分 35 萬元，B 則能分 30 萬元。

簡單來講，不論盈虧餐廳都必須支付債權人利息，但是餐廳賺錢的時候，債權人無法分享利潤，轉換成股東後就可以。在義大利麵店的例子當中，B 的資金由「債」轉「股」，身份從債權人變成股東，對於上市櫃公司而言，發行可轉債也有同樣功能。

價格跟漲不易跌

持有到期還有保底優勢

套用在可轉債投資上，持有一間公司的可轉債，當行情不好的時候，可以選擇繼續持有可轉債，行情來的時候股價大漲，就能考慮「債轉股」成為股東，形成了「進可攻、退可守」的良好投資循環。

華航六（26106）在 2018 年 1 月 30 日發行，至 2020 年疫情爆發前，華航（2610）股價高低區間在 5.5～12.9 元， 華航六價格則是在 92.1～102.15 元，兩者高點都落在可轉債發行時的 2018 年 1 月，如果可轉債投資人跟股票投資人同時套在疫情前的最高點，股票最大虧損超過 50%，可轉債最大虧損則是 10%；然而疫情過後，至今年 6 月時股票與可轉債高點分別為 22.8 元以及 176 元，漲幅都接近 76%。

從華航的例子可以看出可轉債「跟漲不跟跌」的特性，這是因為可轉「債」畢竟是「債」，到期必須歸還投資人至少 100 元本金，因此出現了「保底」的效果；而又因為有「轉股」的特性，可轉債依然會跟隨股價連動，近年極端例子包含價格狂飆的航運股台驊四（26364），發行 8 個月因隨台驊（2636）股價連動，可轉債價格上漲至 750 元。

所以行情好，投資人就要像朋友 B 一樣，變成義大利麵店的股東參與分紅；行情不好，就繼續當義大利麵店的債權人領利息，這個「可以轉換成股票」的選擇權，讓可轉債充滿豐富的彈性。

不看盤、免證交稅

更適合保守的存股族

至於可轉債該如何買賣交易？既然使用券商 App 搜尋關鍵字就能看到可轉債的身影，表示可轉債可以透過一般證券戶交易，交易方式幾乎完全跟股票一模一樣，我的習慣是在編輯自選股的時候將「本尊」放在「分身」的上方，因為兩者畢竟有連動關係。

主管機關為活絡債券市場，自 2010 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日暫停徵收公司債及金融債券的證券交易稅，近年來許多人提倡投資 ETF，其中一個關鍵就是成本低廉，就這個邏輯來看，可轉債不但不須課徵證交稅，還有保底的優勢，從性質來講更適合保守、不常看盤的投資人。（摘錄自《勝率近 100% 的可轉債存股術》／《Money 錢》出版）

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 9 月號第 168 期