〈書摘〉現在可以進場嗎？跟著市場趨勢操作，漲跌兩頭都能賺

散戶就像是被下了詛咒一樣，總是脫離不了「買了就跌，賣了就漲」的悲慘命運，明明就用了許多方法和時間，努力不懈的鑽研技術分析、學看 K 線圖，但為什麼最後還是賠了夫人又折兵，白忙一場呢？亞當理論說：「世上沒有任何指標可以精準預測股市，與其試著猜頭摸底，不如順勢而為！」

專心跟隨市場，保持彈性

答：「操作其實沒有大家想的那麼複雜。」然後他又說：「其實重要的是，不要去管太多的事情。」

「正確」先生花了好幾年時間研究阿哲霍夫數字和墨林沙頻率，他投入了很多時間和心力在研究各種主題，他也了解許多知名大師的教學，例如：歐波特和卡里恩。事實上，他已經是這個領域最知名的專家之一，他把注意力都放在他對市場的知識和經驗上。但是，這些知識卻讓他看不到現實情況。

吉姆是這麼說的：「在市場上成功的第三大障礙，不是我們知道的不夠多，而是我們知道的太多了。我們必須忘記自以為知道的所有事，才能更清楚『看到』實際的情形。」

換句話說，我們必須願意順勢而為，跟隨市場的方向走，而不是設法用自己的意見和「知識」來綁住它。

這表示，包括現金流的研究和所有的基本分析，全都要一併放棄嗎？

沒錯。

否則，我們就無法對市場維持完全超然的觀點。我們幾乎沒有發覺，自己對市場的走勢已經有所期待了。

這是不是表示，所有技術分析的方法，包括成交量、騰落指標、未平倉量、收益率差、週期分析、波浪結構等的方法，全都要捨棄呢？

沒錯。

並不是說這類的分析方法所做的預測完全不正確，但是這樣的預測和分析，會嚴重影響我們對現實情況直接的感受。這些預測會扭轉我們看市場的方式。這樣的扭轉代價太大了，因為這樣我們就不是對市場完全一無所知，但一無所知正是在市場中，最重要的第三件事。

預測是好事，但當預測和現實有分歧，我們一定要回歸現實；分析是好事，但當分析和現實有分歧，我們一定要回歸現實；知識是好事，但當知識和現實有分歧，我們一定要回歸現實。那麼，現實是什麼？很簡單，就是當下的走勢。

我們必須反映市場的走勢、跟隨市場、順應市場。我們必須願意放棄我們自以為知道的事，才能看得透澈。

這麼說，聽起來太簡單了嗎？不夠複雜嗎？沒有價值嗎？

請記住，我們的腦袋很喜歡複雜的東西，卻很不喜歡簡單的東西，因為它太簡單了。「什麼？」你的腦袋會想。「這麼簡單的東西？」腦袋無法給簡單的東西任何價值，所以才會錯過它。

還要記住一點，我們在談的，是有用的方法，不是什麼偉大、複雜的東西，就只是有用的方法。但遺憾的是，對於我們的腦袋來說，這實在是太過簡單，因此無法理解這一點。

如果我們進場是為了賺錢，那麼，有用的方法就是這麼簡單。但是另一方面，如果我們進場是為了好玩，或只是為了「刺激」，或只是覺得很有吸引力，那又是另一回事了。

那我們就應該花時間讀報紙和雜誌中，有關市場的報導、吸引人的意見和小道消息，花很多時間分析，更重要的是，收集新的「關於市場的知識」。

所以，我們應該要誠實的問自己：「我們進入市場真的是為了賺錢嗎？這真的是我們對市場的興趣所在嗎？」如果是，我們就必須學著做些極為簡單，但也可能是極為困難的事（因為腦袋不想接受），那就是：必須學著放手，順勢而為跟著市場走。



來源：樂金文化