〈書摘〉台股崩崩崩崩……怎麼辦？專家告訴你：做到這三點，即使股市無預警大崩盤，你還是能每天「歐歐睏」！

台股在 2021 年上半年創下「地表最強股市」的亮眼表現，整體表現可說遙遙領先世界指數；然而盛極必衰，近日台股連續多日以做跌收盤，投資人不免開始煩惱：這時候應該要逢低買進，還是逢彈減碼？

英國暢銷財經作家安德魯．克雷格，看透了投資人這種「既期待、又怕受傷害」的心態，他要告訴散戶：其實你根本不必煩惱崩盤！為什麼？請見他娓娓道來……

不用在意崩盤的投資方法

二○一六年十月時，我寫了一系列的文章，總共有三篇。第一篇解釋股市很可能即將重跌的原因；第二篇則提出反面主張，解釋預防的措施（這些主張成功介入的時間並不多，寫作時的二○一七年五月，全世界的市場強勁），預防股市重跌。但最重要的是，我在第三篇並未道歉，說自己是沒用的財務評論牆頭草；我反倒大力指出，股市崩盤與否，根本沒關係。我當時解釋說：「我相信自己能夠安排財務，所以不管股市崩盤或是持續強勁，都能夠自在，還是能夠達成長期的財務目標。大家應該也要有相同的感受。」

我在這個章節中，想要再提出同樣的主張，跟大家說崩盤也沒關係。

怎麼可能呢？答案分成三個部分：

1. 擁有全世界

首先，一定要持有所有，或者至少要持有多數主要區域的多數資產，包括現金、債券、房地產、股票、商品（包括貴金屬），美國、亞洲、歐洲（包括瑞士和英國）配置要得當。我把這樣的配置稱為「擁有全世界」。

錢最多和財務知識最豐富的人採取這樣的投資法，已經有好幾百年的歷史了，要證明這點並不困難。其實我還會說，這樣子的投資方式還是這些人一開始就締造不成比例財富的原因之一，幾代相傳之後，財富更是可觀。

這種方法有效的原因很好理解：舉例來說，二○○七年到二○○九年間，全世界的股市都跌了超過一半，但二○○八年時，油價創下新高，而二○○九年時，金價上漲了近百分之二十。有時候亞洲很旺，但歐洲卻停滯不前，有時候卻又是美洲令人神往。最簡單的方法，就是盡量持有所有區域的所有資產，並且盡量壓低成本，提高稅務效率（節稅）。

你不太可能能夠找出接下來幾年「火紅」的地區，也不太能預測表現最佳的資產類別。就算是專家，往往也會預測錯誤，而我主張業餘投資人如果要這樣擇時，就會大幅增加賠錢的風險。全部持有就簡單許多了。

你可能會認為，採取這個方法的話，績效可能就會一般般，但歷史跡象顯示的卻不是如此。一九八○年代時，美國投資作家哈利．布朗（Harry Browne）就評論過這個方法：「長久以來，致勝的投資添加給投資組合的價值，高於賠錢投資吃掉的價值。」

英國投資人提姆．普萊斯（Tim Price）獲獎無數，把這種分散的方式稱為「投資界唯一的免費午餐」。傑克．梅爾（Jack Meyer）以前管理哈佛大學的捐贈基金，期間打造每年平均百分之十五．九的報酬率（複利計算為百分之九百一十）。他說：

「投資人所擁有最強大的工具，就是分散。真正採取分散投資，就能夠打造出報酬較高的投資組合，而且風險還維持不變。多數投資人的投資分散程度遠低於應有的程度。」

歐洲貴族、維多莉亞工業大亨或是美國「強盜貴族」（robber barons，十九世紀下半期對部分美國商人的蔑稱）都需要一群銀行業的人士和律師，才能採行這樣的投資方式。好在現在二○一七年了，這種投資方式比以前容易了許多。一開始可以投入極少量的資金，使用個人儲蓄帳戶等避稅帳戶，舒舒服服在家用電腦或甚至智慧型手機，就可以完成。

2. 自動化

第二，你應該要安排自動化投資方式，盡量使用每月直接扣款。這樣子做，長久以往就能達「平穩」或「平均」獲利，讓你安心。也能夠把你的個人因素從公式中移除，這樣除了極少數的例外，也非常不錯。

解釋一下，美國標準普爾五○○指數（「股市」的代稱）從二○○七年十月的一千五百點，跌到二○○九年三月詭異的六百六十六點（大跌了百分之五十六，痛死了！）然後從六百六十六點一路回升到我寫書的時候，到達兩千三百點（恢復百分之二百四十五，好啊！）

但問題是人性，如果你想要算準投資時機，利用這些變動的話，幾乎都會失敗。其實情況還更糟，甚至非常有可能會賣低買高，時機完全算錯。

為什麼會這樣呢？因為我們天生就會出錯。因為人類是群體動物，會花非常多的心思，注意周遭的人在做什麼。就算再怎麼努力抵抗，也沒多少人有知識和自信，能夠真的逆勢而行。市場在二○○九年跌到六百六十六的低點，那時候新聞不斷報導股市投資風險很高，還有大家剛賠了多少錢。晚餐聚會時，大家說的東西一成不變，都在抱怨自己賠了多少錢。大家都恐慌、畏懼、悲觀，哀鴻遍野，咬牙切齒，所以你就不會考慮把辛苦存下來的錢，投入股市中。甚至只要你有這個念頭，大家都會覺得你瘋了，會說：「唉，風險太大！看看剛剛發生什麼事！」

但市場從谷底反彈百分之十、百分之二十、百分之三十、百分之四十，一路反漲到百分之二百四十五（現在），你一定會對自己說（每個月都會）：「該死！我一定錯過時機，太晚了。」然後就不會投入資金。

這樣子的事情發生一兩年後，你大概就會想：「該死！我一定要搞清楚投資這檔事。市場上漲了百分之二百四十五，還在漲。朋友他們都賺了錢。我一直在逃避，錯過時間。我現在要投資了。」

接下來發生的事，大家都知道。你決定要再次入場時，下一波科技泡沫化或是雷曼式的崩盤就隨之而來，你絕對會應聲倒地，用接下來的幾十年療傷。特別是你如果跟許多人一樣，只貿然進入股市，而不是跟剛剛談的一樣擁有全世界，相同的循環又會再次出現。這樣的事情真的會發生，屢見不鮮。這就是人性，我們天生就是這樣。

解決方案就是把自己從公式中移除。你真的要忽略新聞報導，把投資安排成自動化。不要猜測接下來會發生的事。別想要擇時，開始想「我現在應該要買這個，賣那個。」也不要詢問假想「專家」的看法。只要持續每個月把能夠負擔的資金，投入到合理的（等一下會解釋）標的，靜待你想要以賺來的錢維生的時候（如果真的在投資的話，這個時刻就會比多數人夢想的還要來得早）。

在剛剛舉的標準普爾五○○的例子中，如果你每個月都使用自動扣款，就會在崩盤（痛）前一千五百點時買入，但崩盤之後每個月（六百八十、七百五十、八百五十、九百三十、一千等，直到兩千三百點，都會買入！真棒！）

這種方法的淨結果，就是能夠在經濟循環中，無論發生什麼事，都可以產出一致可觀的報酬（遠高於利息）。感謝愛因斯坦的世界第八大奇蹟，也就是複利，烏龜能夠跑贏兔子，你賺的錢會多過你能想像的數字。

3. 堅守立場

最後，你一定要對自己的遊戲計畫有信心，堅守立場（等到再了解財金知識一點，就會簡單很多）。

倫敦商學院的埃羅伊．迪姆遜（Elroy Dimson）與保羅．馬許（PaulMarsh）證實，投資英國小規模企業，每年報酬至少都會達到百分之十五．四，而且從一九五五年開始，就都是如此！你眼睛沒有花，就是每年百分之十五．四，持續了六十年！

運用你存下來的錢投資，打造這樣子的報酬，就能夠相對快速致富。

如果用的是儲蓄帳戶更好，這樣就不需要支付稅金。過幾年後，儲蓄帳戶就會有幾百萬英鎊。

但有一個問題（但這個問題能夠解決，等一下會解釋）。雖然說過去六十多年的績效紀錄都很優異（而且多數人都不知道，只有倫敦的一小群人知道），並不是每年都能夠順利達成百分之十五．四。在某些年間，小規模的公司會超前百分之三十，甚至是百分之四十，或者更多。

但從一九九五年至今，有時候跌幅超過百分之五十。

回到剛剛提到的第二條規則，你就可以瞭解，由於股價下跌，持有英國小公司的投資人往往就會因為恐懼而放棄，在百分之五十的時候停損，然後再也不進場。這樣的結果很糟糕，連潛在百分之十五．四的年報酬率都擦不上邊。所以要對自己做的事情有信心，堅守遊戲規則，就非常重要。

演講的時候，我常常會說，投資要成功，有百分之九十是管理，只有百分之十跟投資標的有關。如果你真的花了心力，在優質公司開立投資帳戶，盡量推升儲蓄帳戶與退休計畫，另外也設定定期扣款，投資就百分之九十成功了。最後百分之十就是投資合理的東西，投入資金，堅守計畫。

英國小規模公司每年報酬率都超過百分之十五，持續了六十年。泰瑞基金家族基金（Terry Smith’s Fundsmith Fund）的年化報酬率達百分之十九．八，過去六年都是如此（www.fundsmith.co.uk/fund-factsheet）。巴美列捷福的蘇格蘭房貸投資信託過去十年的報酬率為百分之三百（www.bailliegifford.com/individual-investors/funds/scottish-mortgage-investmenttrust/performance）。這樣子投資的清單意外的長。

每個月投資這類的資產，按部就班，就能夠締造相當不錯的投資報酬。多數人都不曉得這點，這就是教育系統根本的錯。

以上的方式都能夠打造這樣的報酬，但波動幅度都相當大。我很高興，有一位朋友持有基金家族的部位，在過去兩年的報酬率超過百分之五十。但是我每週都警告他，這個部位很有可能會在下次崩盤時大跌。

但只要他有信心能夠在事發時向下攤平成本（average down），就沒關係。

但問題是，要做到這點，心理素質就要夠強，就算已經做好準備，還是要堅強。所以擁有全世界就很重要，因為這樣子就能夠打造報酬，又可以避免百分之五十的跌幅，免得拋售部位，放棄投資，把紙上損失變成真實的損失。

而且隨著你愈靠近退休年齡，就更要留意這一點。二十多歲的時候，擁有一萬英鎊，損失五千磅，與在六十歲時擁有一百萬英鎊，損失五十萬英鎊，兩者完全無法相提並論。

總結

如果你擁有全世界，安排自動化投資，按部就班，度過經濟循環，無論最新的新聞為何，創造的報酬應該就能接近十％，甚至能夠達到十幾％。

更棒的是，這樣子做能夠消除許多擔憂。一旦完成必要的行政作業，就能夠安心入眠，運用寶貴時間做自己的事，而不用浪費時間追蹤金融市場，擔心川普、希拉蕊、敘利亞、英國脫歐、殺人蜂、移民、地震、外星人等報紙當週報導的議題。

來源：樂金文化