台股大漲186點收17396點奪回季線 成交量創5個半月新低

美國 Fed 釋出鴿派升息訊號，激勵市場多頭信心回溫，台股今 (30) 日開高走高，半導體三雄獲買盤青睞，台積電尾盤急拉，站穩 600 元關卡，金融、傳產同步穩盤，終場指數上漲 186.59 點，收在全場最高 17396.52 點，成功奪回季線，但成交值縮至 2694.86 億元，為今年 3 月中旬以來的最低量。

在晶圓代工漲價紅利帶動下，台積電今天股價站上 600 元，終場上漲 1%，收在全場最高 605 元，攀上近 1 個半月來高點；聯電、聯發科上漲近 2%，同步扮演多方領頭羊；台塑四寶表現強勢，全面上漲 1-2%；統一、和泰車、中鋼等傳產權值股，也都在盤上表現。

外資近來買超偏愛金融股，其中，台新金受惠認列一次性併購保德信人壽廉價購買利益及處分彰銀損失，今日股價大漲逾 6%，收在全場最高 19.6 元，創 14 年來新高價；國泰金領軍金融族群，強漲 3.1%，富邦金、元大金、華南金等漲勢也不俗。

多方資金挺進高價股，股王矽力 - KY 持續反彈，一度逼近 4000 元大關，終場大漲 5.7%，收 3965 元；高速傳輸 IC 廠祥碩站回 2000 元關卡，一度亮燈漲停，終場收 2035 元；力旺同步獲得買盤青睞，勁揚 7%；信驊、譜瑞 - KY、緯穎、環球晶、旭隼等，漲勢也相當亮眼。

法人表示，台股成交量持續萎縮，後續待補量才有機會上攻，不過，MSCI 明晟調降台股權重，將在明天盤後生效，指數恐在季線附近震盪，短線宜觀察外資在現貨市場動作，以及台指期空單部位變化。