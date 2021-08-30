〈焦點股〉連鎖藥局雙雄買氣旺 大樹直奔漲停填權逾3成

本土新冠肺炎疫情重創服務業，實體門市掀起倒閉潮，不過，連鎖藥局雙雄趁勢拓展新店、擴大營運規模，大樹 (6469-TW) 今 (30) 日除權交易，在買盤追捧下，股價直奔漲停，填權幅度超過 3 成，杏一 (4175-TW) 同步亮燈漲停，站上百元關卡，並創逾 7 年新高。

大樹股東會通過去年盈餘配發每股現金股利 0.99 元、股票股利 2.97 元，公司已於 7 月 22 日完成除息交易，僅花一天就順利完成填息。

大樹近來股價漲勢凌厲，累計近 2 周漲幅超過 5 成，27 日盤中一度攻上 345 元，改寫新天價，今日除權交易，仍延續強勢表現，股價衝上漲停板，達 268 元，填權率約 38%。

另一家連鎖醫療通路商杏一，近來也表現亮眼，今日股價噴出漲停，一舉站上百元關卡，為 2014 年 4 月下旬以來新高，累計近 2 周漲幅高達 4 成。

自 5 月下旬起，國內零售、餐飲業受到疫情衝擊，不少業者無法再支撐店面營運成本，紛紛歇業，實體門市更是掀起倒閉潮，不過，反而讓連鎖藥局有更多機會尋找物件，取得據點也較往年容易。

大樹今年目標將展 40 家新門市，包括 20 家中大型委託直營店與 20 家加盟店，截至上半年已開設 17 家，預期今年展店目標將達陣，並優於預期；杏一近年積極轉型拓展社區型門市，每年展店數目標年增 10%、約 20-30 家，上半年展店數加快、淨增加 24 家，全年將超越展店頂標 30 家水準。