電金助攻台股收復季線 兩利多挹注多頭

台股今 (30) 日在電金兩大族群領軍下大漲 186.59 點，收在 17396.52 點成功收復季線，投信表示，在晶圓產業漲價效應下可望推升半導體產業營收表現，加上當沖新制有助於穩定籌碼，可望挹注台股多頭動能不墜。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，市場傳出晶圓龍頭大廠預計將於第四季起全面調漲價格，其中先進製程、成熟製程分別調漲 10% 與 20％，激勵上週晶圓龍頭大廠股價上揚，由於指標大廠漲價對於晶圓代工類股甚至對電子股都具有重要指標性，且晶圓龍頭大廠製程價格可望走升至 2022 年，有利市場將焦點重新拉回半導體產業的營運成長性。

此外，當沖警示新制上路，有助於市場籌碼面更為穩定、降低市場波動幅度，預料將有利外資中長期增持台股比重，加上聯準會偏鴿立場，有助外資回補台股的動能。

葉獻文認為，儘管今年以來外資累計賣超金額達 5571.79 億元，超越去年全年度賣超 5394.7 億元，不過一旦外資回籠對於台股多頭將具有相當大的挹注作用。

葉獻文認為，雖然 QE 退場時程仍具不確定性，成為年底前牽動全球投資情緒的變因，預期短期台股將隨國際股市呈現高檔震盪，然而台灣企業獲利持續上揚，半導體及電子終端需求不減，有助於台股內部多頭趨勢不變。

安聯投信台股團隊表示，聯準會對於貨幣正常化方向雖無太大爭議，但對時機、速度與結構尚未有共識，加上部分美國近期經濟數據表現略低於預期、Delta 變種病毒影響帶來的疫情反覆等雜音干擾，也使近期台股波動起伏較為明顯。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，晶圓代工漲價消息，主要為年初延續至今的供不應求現象影響，且代工吃緊可能至少延續到年底或甚至 2022 年，但後續影響仍須觀察。

廖哲宏認為，目前仍維持原有看法，台股後市不妨聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市，並可關注包括載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等產業，持續參與相關族群長期成長契機。