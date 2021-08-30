台股大漲收復季線 外資加碼敲進 三大法人聯手買超239.65億元

美國鷹派升息疑慮減緩，多頭信心大振，台股今 (30) 日開高走高，台積電尾盤急拉，站穩 600 元之上，金融股也獲買盤青睞，激勵指數上漲 186 點，以全場最高 17396 點作收，並成功收復季線，外資加碼敲進，三大法人同站買方，聯手買超 239.65 億元。

加權指數成交值萎縮不到 2700 億元，為今年 3 月中旬以來的最低量。觀察籌碼面變動，外資今天加碼買超台股 212.34 億元；投信轉為買超 8.19 億元；自營商買超 19.12 億元，三大法人合計買超 239.65 億元。

在晶圓代工漲價紅利帶動下，台積電股價站上 600 元，終場上漲 1%，收在全場最高 605 元，攀上 1 個半月來高點；聯電、聯發科上漲近 2%，同步扮演多方領頭羊；矽智財 (IP) 廠力旺也受到晶圓代工漲價消息激勵，股價一度衝上 1620 元，改寫天價，終場漲 7%，收 1595 元。

多方資金挺進高價股，股王矽力 - KY 延續漲勢，一度逼近 4000 元大關，終場大漲 5.7%，收 3965 元；高速傳輸 IC 廠祥碩站回 2000 元關卡，一度亮燈漲停，終場收 2035 元；信驊、譜瑞 - KY、緯穎、環球晶、旭隼等，均在盤上表現。

特斯拉強化美國太陽能市場布局，向德州政府遞件申請售電相關計畫案，若成功獲准，將成為德州的電力零售供應商，市場看好元晶有望同步受惠，元晶今天股價強攻漲停，達 31.65 元，安集、鑫科太陽能相關族群上漲逾半根停板，茂迪、聯合再生、國碩、達能等，同樣表現亮眼。

外資近來買超偏愛金融股，國泰金今天領軍金融族群，大漲超過 3%，富邦金、元大金、華南金等，漲勢也相當強勁；台新金受惠認列一次性併購保德信人壽廉價購買利益及處分彰銀損失，股價勁揚逾 6%，收在全場最高 19.6 元，創 14 年新高。