外資助威212億元 重押金融、晶圓雙雄與權值股

台股今 (30) 日開高走高，終場上漲 186.59 點，以 17396.52 點作收，三大法人全數站在買方，合計 239.65 億元。其中，外資大買金融股、晶圓雙雄、台灣 50，可以看出外資重押權值股，為台股的反彈路給予強勁的助力。

外資今天買超 212.33 億元，自營商買超 19.13 億元，雙雙連 2 日加碼台股，投信則是由賣轉買、買超 8.19 億元。MSCI 明晟調降台股權重明天收盤後生效，屆時外資對台股後市態度可望更為明朗，吸引三大法人提早卡位。不過，外資於台指期轉賣 1729 口多單，累計淨空單部位擴大至 19,298 口，急漲後短線不排除有所震盪。

外資買超前 10 名為：新光金 42,068 張、聯電 28,528 張、中鋼 19,938 張、國泰金 19,096 張、台積電 19,005 張、元大台灣 50 獲買超 16,200 張、中信金 15,820 張、開發金 12,625 張、國泰智能電動車 11,988 張、華邦電 9,664 張。其中有 4 檔金融股，但 11-15 名也全數都是金融股，顯示外資獨鍾金融股。

外資賣超前 10 名中，友達 15,426 張為唯一被倒貨超過萬張個股，其餘依序為元大滬深 300 正 2、群創、長榮、大同、大成鋼、華通、富邦上証正 2、欣銓、華航。

投信買超前 10 名為：聯電、國泰金、台積電、欣銓、金像電、富邦未來車、欣興、旺矽、新唐、日月光投控。

投信賣超前 10 名為：旺宏、佳世達、群創、合晶、界霖、同欣電、台半、技嘉、聯詠、矽創。

自營商買超前 10 名為華頓 S&P 布蘭特正 2 獲買 18,750 張，其餘依序為富邦台灣半導體、聯電、中鋼、國泰智能電動車、玉山金、中信關鍵半導體、元大 S&P 石油、大同、永豐台灣 ESG。

自營商賣超前 10 名為：元大滬深 300 正 2 遭賣 22,477 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 17,064 張，其餘依序為新光金、開發金、富邦上証正 2、中信金、元大高股息、國泰中國 A50 正 2、友達、國泰中國 A50。

整體來說，台股今日強彈由大型績優股帶動向上突圍，顯示市場的投機氛圍暫時消退，接下來大盤將挑戰 17500~17643 點，但量能明顯降溫，恐有量價背離之虞，且月線仍下彎至 17090 點，若要持續上攻就要唯量是問。