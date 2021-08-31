〈台股盤前〉補量上攻前 短線估季線附近震盪整理

台股昨 (30) 日由台積電領軍電子權值股走強，終場大漲 186.59 點，收最高點 17396.52 點，站回季線，外資也擴大加碼至 212 億元，但成交量縮至 2749 億元，寫今年第四低。法人指出，在量能不足下，台股短線恐無法突破季線壓力，待補量上攻。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五拍板縮減購債但不急於升息，鴿派談話激勵周一科技股持續大漲，蘋果跳漲 3%，標普、那斯達克也再寫新高，四大指數僅道瓊未能收紅。

市場消息方面，傳出紅色供應鏈指標廠立訊因產品不合格，遭客戶要求退款並賠償，甚至大量裁員，「出包」產品是蘋果最新款 Apple Watch S7；由於立訊是 Apple Watch S7 最大組裝廠，市場關注蘋果為確保供貨狀況順利，是否會擴大對第二及第三組裝廠鴻海、仁寶釋單，及對宣德等立訊概念股的影響。

為籌募併購日盛金資金，富邦金董事會決議，完成現金增資發行普通股及丙種特別股完成定價，包括普通股 58.9 元，特別股 60 元，合計籌資 522.77 億元，10 月底前可完成募資。

法人指出，台股成交量持續縮減，顯示從底部反彈千點後，市場追價意願持續降低，短線恐無法突破季線壓力，在季線附近震盪整理，後續待補量才有機會上攻；不過指數中長多格局不變，震盪拉回還是可逢低布局，但在量價背離格局下勿追高。

