美喆-KY上半年純益年減逾6成 EPS 0.82元

石塑地板製造廠美喆 - KY(8466-TW) 今 (30) 日公布最新財報，上半年稅後純益 5393 萬元，年減 64.51%，每股純益 0.82 元，受到原物料成本大幅攀升、匯兌損失，造成上半年合併營收成長，但獲利則大幅衰退。

美喆主管強調，集團積極加大原物料採購彈性管控，同時與主要客戶進行產品漲價及配合客戶船期。

美喆第二季營收 8.27 億元，毛利率 16.33%，季減 2.51 個百分點，年減 13.75 個百分點，稅後純益 2019 萬元，季減 40.18%，年減 74.86%，單季每股純益 0.31 元。

美喆上半年營收 15.63 億元，毛利率 17.51%，年減 10.18 個百分點，稅後純益 5393 萬元，年減 64.51%，每股純益 0.82 元。

展望第三季，美喆強調，集團積極加大原物料採購彈性管控，同時與主要客戶進行產品漲價及配合客戶船期，目前接單力道暢旺，訂單能見度佳，接單金額更已達歷年同期新高水位，將密切觀察整體訂單出貨與全球缺櫃影響，針對在手訂單及客戶船期安排適當調配東莞廠產能利用率，管控庫存與原料採購穩定度。

芙喆台南科技工業園區投資新廠，預計第四季投產，公司正積極尋求開拓北美市場。