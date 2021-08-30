大樹前7月純益年增逾2倍 EPS 4.17元 轉贏去年

連鎖藥局通路商大樹 (6469-TW) 今 (30) 日公告自結，受惠防疫產品持續熱銷，加上新門市挹注，前 7 月稅後純益 2.24 億元，年增 115.38%，每股純益 4.17 元，賺贏去年全年並創掛牌以來新高。

大樹 7 月營收 9.71 億元，月增 3.76%、年增 29.51%；稅前盈餘 4300 萬元，年增 139.42%；稅後純益 3400 萬元，年增 139.42%，每股純益 0.63 元；6-7 月營收 19.07 億元，年增 34.6%；稅後純益 7400 萬元，年增 100.92%，每股純益 1.38 元。

台灣今年 5 月疫情再次爆發後，防疫商品再成搶手貨，大樹防疫商品營收比重從第一季的 3-4%，第二季攀升至約 10%，隨著台灣疫情趨緩，防疫商品銷售動能放緩，預期銷量將回到第一季水準。

大樹下半年營運主要動能來自新門市、將新增逾 20 間，包括中大型委託直營店與加盟店，全年將新增 40 間新門市，看好許多餐飲業、服務業等實體店鋪不敵疫情壓力退出市場，店面取得相對容易，預期全年展店目標將優於預期。

大樹今年啟動新五年計畫並祭出四跨策略，包括跨平台、跨品牌、跨產業與跨海外，其中，跨產業方面鎖定寵物商機，預計 9 月將在桃園開設首家寵物店、10 月會開第二家，目標年底前設立三家寵物店。