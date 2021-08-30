資金由股轉房 具租金效益的小宅及套房交易回溫

台股震盪且出現量縮走勢，安新建經表示，「由股轉房」趨勢逐漸明顯，資金出現挪移潮，其中以帶有租金效益的房屋標的最受青睞，讓剛性需求始終存在的住宅產品，交易率先回溫。

受到疫情及少子化影響，「適合獨居的出租套房」及「精緻化的學生套房」的小宅及套房產品，成了熱門選項。

過去，店面、商辦等商用不動產，有租金投報高、資金週轉快的特色，成為投資置產的消費者偏好的選項，安新建經業務主任陳佩君表示，在後疫情時代，零售消費與辦公模式的變化，讓店面跟商辦市場部分受到影響，相較之下，住宅市場需求相對穩定，不少買方都鎖定好出租的住宅標的。

陳佩君表示，近期租屋者大多有防疫考量，偏好有獨立衛浴的套房，過往在租賃市場有一席之地的雅房產品，租客接受度已下降。另外，隨著大學開學的腳步逼近，不少大學生也開始找租屋，有意思的是，現在的父母因為孩子生得少，大多願意付出較高的租金，讓孩子有較好的居住品質，這也讓租屋市場朝向套房化、精緻化發展。

陳佩君建議，想投資套房產品者要掌握三大原則，包括投資地點要挑對，尤其是少子化時代，許多大學都招生不易，所以要鎖定老牌大學周遭，最好附近還是成熟的辦公商圈，這樣會讓租客來源更多元穩定，例如台中的逢甲、東海周邊，就是不敗的選擇。

同時，要考慮法規需求，包含消防、安全與管理等，都要綜合評估，還得注意屋齡別太老舊，太舊的房子，不僅在租賃市場競爭力低，也會直接影響未來轉售脫手時的增值空間。而在財務槓桿上，陳佩君提醒，一般來說，套房在銀行貸款時會比較受限，如果總坪數低於 15 坪的，通常沒辦法貸到七成，還得預留一些裝修費用，自有資金需準備充足。

陳佩君認為，套房或小宅產品算是進可攻、退可守，畢竟現在不婚或不生族愈來愈多，老年獨居者也不少，即便是有生小孩的小家庭，也很容易因為房價考量而選小坪數產品，長期來看，套房或小宅產品還是有其市場競爭力。