〈房產〉嘉義市家戶均所得破百萬 房價僅需1字頭

依照主計處統計，全台共有 8 個縣市平均可支配所得突破百萬元，除了六都和科學園區所在的新竹縣市外，嘉義市也名列其中，值得一提的是，嘉義市平均房價僅每坪 12 萬元，購屋相對輕鬆。

就房價與所得比來看，新竹縣及新竹市受惠竹科帶動薪資高，而嘉義市製造業、醫療院所多，收入加上消費低，家戶可支配所得成為前段班。

如將房價納入評估，會發現三縣市更宜居；依據主計處及實價登錄統計資料，台北市所得及房價雙高，家庭可支配所得 142 萬元，今年平均房價漲至每坪 62.5 萬元，房價年增幅 6.5%，家庭在台北市購屋門檻更高，新竹縣及新竹市家戶所得皆為 129 萬元，今年平均分別為每坪 19.5 萬元、24.8 萬元，房價年增幅 10.8%、10.7%，房價漲幅在排行榜中最高，而百萬家戶所得中居末位的是高雄市，平均家庭可支配所得 101 萬元，排在嘉義市之後，但平均房價 16.3 萬元，高於嘉義市平均房價 12.2 萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，全台六都除了台南市，平均家庭所得都突破百萬元，顯示主要都會區的工作薪資水準高，家戶所得較高，至於新竹縣市、嘉義市則是因當地主力產業的收入高，帶動家戶平均收入，此外，從房價觀察，嘉義市房價最低，但缺乏話題讓房價表現持平，反觀新竹在園區帶動下，房價表現搶眼，顯見建設資源與話題，都能讓房價具有可期待空間或保值性。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，評估房價合理與否，除以收入為基準外，同時會搭配地方就業狀況、重大建設等狀態共同評估，近年資金外溢效應明顯，帶話題的低價區往往能有不錯表現，而近年六都之外不少區域因此備受矚目，也讓房價更具想像空間。