Delphi Digital 在 Perpetual Protocol 治理論壇發起自由市場提案

撰文:Jonathan Erlich,Delphi Digital 投資經理

翻譯:Jack Zhu

簡介

此提案的目的是爲永續協議的自由市場 (Private Market) 設計一個框架。在本文中,我們可以將自由市場理解爲可以無需許可在永續協議上的部署永續合約市場。這些市場將與當前部署在永續協議上的市場(公共市場)共存並形成互補。

然而,在設計自由市場框架的過程中,我們需要先回退一步,回顧整個系統的高階架構。因此,這篇文章將分爲兩部分:

在第一部分,我們將討論對於系統高階架構的提議以及公共市場如何在這種新架構下運行。第一部內容將更好的幫助理解自由市場框架背後的基本原理。

在稍後發佈的第二部分中,我們將探討自由市場架構。

高階架構

公共市場架構由 4 個主要部分組成:

PERP DAO:協議內主要的 DAO,負責整體協議治理和公共市場的創建。參與 DAO 質押的用戶有權獲得協議費用並參與治理,作爲交換,他們也被作爲協議出現赤字時的第二道防線(我們將在下一節中進一步探討這種狀態)。DAO 的參與是代幣化的,以 sPERP 的形式進行。

Treasury:DAO 管理的基金,專門用於項目的長期可持續性發展。

全局保險基金(Global Insurance Fund):所有公共市場的第一後盾。一旦發生任何短缺事件,保險基金中的資金將首先用於使償還用戶。

公共市場(Public Markets):由 PERP DAO 批准和啓動的市場,由整個公共市場架構支持。

下圖總結了上述體系結構。

圖 1.PERP 高階架構

治理

在 PERP DAO 中進行質押的 PERP 持有者將獲得 sPERP,這代表了他們在 DAO 中的份額,並使他們有權獲得由協議產生的收益和治理權,同時在協議赤字的情況下作爲第二防線。作爲第二防線意味着只有當全局保險基金出現赤字時,sPERP 持有者纔會受到影響。在這種情況下,我們提議 sPERP 持有者的質押資產比例最高削減 30%。如果出現極端赤字事件,導致保險基金和 PERP DAO 中 30% 的資產被抹去後仍未清償。DAO 可以選擇在三種方案中做出選擇:鑄造 PERP、發行 IOUs 以在未來進行支付或使用財政基金資金來彌補赤字。

作爲新體系架構的一部分,治理需要確定一些重要參數,以便系統按預期工作。以下是參數列表和我們的一些建議(見圖 2):

冷卻期:在從 DAO 中提取資金之前,DAO 中的質押者需要等待一段冷卻期。該冷卻期避免了質押者在發生赤字事件後立即從 DAO 中提出資金,從而可能使系統處於風險中的情況。爲了使系統更加穩健,DAO 的資金需要成爲赤字事件發生時可靠的保險來源。我們提議的冷卻期爲一週。

保險基金(簡稱 IF)目標:理想情況下,IF 應能夠自給自足的應對所有赤字事件,而無需系統使用 DAO 基金。在這種情況下,IF 需要根據協議所承擔的風險確定適當的大小。因此,我們建議在 IF 達到一定水平前將大部分協議費用流向 IF。此後,協議費用將流向 DAO 質押者。我們將在下面對此進行更詳細的探討。

財政基金目標:爲了使協議的可持續發展需求,DAO 應控制財政基金,以便能夠以與 IF 目標類似的方式將資源分配給運營費用、贈款計劃等,我們認爲,協議產生的一部分費用應分配給財政基金,直到財政基金達到合理規模。此後,協議費用將開始流向 DAO 質押者。

費用分配:IF、財政基金和 DAO 之間的費用分配。正如前面所解釋的,這種分配將取決於 IF 和財政基金的狀況。下面我們將更詳細地提出一個費用分配模型。

財政基金和 IF 資產構成:財政基金和 IF 應持有哪些資產。

財政基金和 IF 資產戰略:如何使用這些資產。

保險基金目標

IF 目標是系統最重要的參數之一,因爲它在一定程度上決定了協議對於意外衝擊所體現出的安全性和健壯性。我們建議根據協議所承擔的風險動態設置 IF 目標。對於永續合約平臺來說,該風險是由協議所提供永續合約的未平倉權益決定。未平倉權益越高,協議承擔的風險就越高,因此,IF 也應該越大。因此,考慮到協議風險,我們提出以下方法來確定適當的 IF 規模:

首先,我們定義保險比率(Insurance Ratio),即 IF 和未平倉權益之間的比率。從某種意義上說,這個比率決定了協議的當前風險。在其他條件相同的情況下,比率越低,協議用戶的風險越高。

爲協議設置適當的目標保險比率。這應該由 PERP DAO 完成。

根據保險比率調整協議費用流向(至 IF 或 DAO)。如果保險比率低於目標,費用應流向 IF。否則,費用應該流向質押者,因爲這表明考慮到當前的未平倉權益,IF 足夠大。

下圖總結了該方法,並提供了一些額外細節:

圖 2. 目標保險比率設定方法

採用此方法後,我們將根據包括一些主要衍生品交易所(特別關注其 BTC 和 ETH 市場)在內的主流案例,初步考慮設定目標保險比率。我們從這項工作中觀察到,在分析的交易所之間,保險基金比率相差很大,從~13% 到~37%(見圖 3)。值得注意的是,這些交易所的運營時間已遠超永續協議,並且隨着時間的推移能夠積累大量保險基金。

我們期望這項工作可以作爲社區設定目標比率的起點。鑑於永續協議 v2 將建立在一個全新的架構上,我們建議最初建立一個相對保守的目標比率。隨着模型的成熟和經驗積累的豐富,目標比率可以在需要時向下調整。

圖 3. 保險比率基準。截至 2021 年 8 月 23 日的數據

費用分配

我們將討論的最後一個關於公共市場功能的部分是費用分配。鑑於在永續協議 v2 中流動性提供者(LP)將在每個市場中承擔重任,我們建議將大部分費用分配至他們。具體而言,我們建議⅚ 產生的費用流向 LPs,剩餘⅙ 分配至協議。

關於協議所分配費用,應在 IF、財政基金和 PERP DAO 質押者之間分攤。如前所述,當保險基金低於目標時,大部分費用應流向 IF。類似的,每當財政基金低於目標時,部分費用就應該流向那裏。另一方面,每當 IF 或財政基金達到他們的目標時,費用應該重新分配到 DAO。我們建議協議費用的分配如下:

80% 支付給 IF,直至達到其目標,以 USDC 存入。在達到目標後,費用將被重新分配給 PERP DAO 質押者。

10% 存入財政基金,直到達到目標,以 USDC 存入。在達到目標後,費用將被重新分配給 PERP DAO 質押者。鑑於財政基金在可預見的未來已經有充足的儲備,最初不會有任何費用流入財政基金。

至少向 PERP DAO 支付 10%,以 PERP 存入。最終,直接流向 PERP DAO 質押者的費用份額將取決於 IF 和財政基金的狀況。初期,20% 的費用將流向 PERP DAO 質押者,因爲流向財政基金的費用份額將初始設定爲 0%。

請注意,必要情況下,治理可以隨時調整上述分佈。

圖 4. 公共市場費用分配

總結

在這篇文章中,概述了一個我們認爲可以使永續協議安全可持續向前發展的健壯的體系架構。此外,該體系架構將作爲自由市場框架的基礎,該框架會在即將發佈的第二部分中進行探討。