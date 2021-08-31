DeFi 資深玩家共探加密投資 DAO 化 | AladdinDAO 第二次會議精選回顧

近 20 位 DeFi 資深人士、風投機構成員分享對投資 DAO 的看法以及自己參與 DeFi 的經驗。

整理：AladdinDAO

DeFi 資產管理協議 AladdinDAO 在 8 月 25 日第二次社區會議中邀請了多名參選 Boule member 選舉的業內大咖出席，參會人員包括著名投資人 Alex Pack 、Polychain 合夥人 Niraj Pant 、Dragonfly Capital 的 Ashwin Ramachandran、Zapper 顧問和 DeFi 資深用戶 DeFi Dad、Vfat、UMA 的 Chris Maree、Multicoin 分析員 HC、Hashed 合夥人 Ryan Kim、區塊先生、本末社區創始人超級君、HECO 負責人 Leo、Incuba Capital 的 Ruby、幣信王希等近 20 位 DeFi 資深人士、風投機構成員或協會等。

與會者向社區介紹自己並闡述自己適合成爲 AladdinDAO Boule Member 的理由以爭取社區支持，會中亦設有多個主題讓與會者分享對 Investment DAO 的看法和比較 VC 和 Degen 評鑑項目時的不同標準。

會議由 DeFi Dad 主持，會中來著名投資人 Alex Pack 提出像 AladdinDAO 般的 Investment DAO 能夠收窄散戶和機構投資者的資訊不對稱，令加密貨幣市場更公平，它也使投資民主化；而來自 Polychain Capital 的 Niraj Pant 則認爲以 DAO 的形式投資能彙集來自更多元化的意見創造更高價值，長期來看認爲 DAO 未來，如果世界上所有的資產都輸入給 DeFi 和整個金融系統，世界是通過 DeFi 運行的，很自然地，投資也是通過 DeFi 和 DAO 發生的，所以吸引了我們加入 AladdinDAO。 AladdinDAO 的核心貢獻者 Sharlyn 則補充，AladdinDAO 由 50 個以上 DeFi 資深人士加上社區智慧作出決策，相信會比傳統 VC 依賴 2-3 個合夥人的模式更爲優勝。

其後，衆多與會者分享了自己挖礦的經驗和對選擇礦池的思路，來自 VC 的參選人傾向於以開發團隊、產品契合度、稀釋後估值等選擇項目，而自認爲是 Degen 的候選人則認爲跟隨市場板塊輪動和比較不同池子的 APR 吸引度纔是 DeFi 挖礦致勝竅門，不過不同背景的候選人也同意集體智慧對 DeFi 的重要性。另外會中亦提及 DeFi 挖礦被黑的風險和如何藉助簡單的方法避雷。

最後，Martin Krung 向社區解釋他最近在社區論壇提出的議案，他建議讓每個候選人分析一個 DeFi 項目，以讓社區得悉他們的能力。候選人對方案大致贊同，但認爲執行細節上仍有待改進。

嘉賓關於 Investment DAO 的討論中的發言精華

著名投資人 Alex Pack

想跟大家分享下我的個人故事。我早在 2014 年左右就進入加密貨幣領域，但並不是像大多數人那樣被比特幣驅動。我對數字價值存儲並不感到興奮，反而是以太坊以及整個 DeFi 的早期願景打動了我。我們可以利用加密貨幣來顛覆我們所處的行業，比如風險投資和早期融資行業。對我來說，加密貨幣和 DeFi 的力量在於，它使獲得資本的機會民主化，以便偉大的技術專家可以在全世界建立協議。它也使投資民主化，加密貨幣的真正作用是，如果你把視角拉得足夠大，它能使世界各地的每個人都能成爲投資者。但今天，對於這一新型的投資者們，包括在座的各位，能讓這些新型投資者們使用的工具與資源並不多。現在，任何人都可以購買大多數代幣，他們可以從智能手機上參與流動性挖礦，但仍然存在巨大的信息不對稱。

我們已經看到，在我們發現一個新的項目之前，我們往往能夠知道或者瞭解更多關於這個項目的信息。也就是說，我們處在這個信息不對稱曲線的另一端。因爲我們有專業的分析師團隊，他們專注於技術和研究平臺，可以自動發現新的優質的流動性挖礦機會，我們甚至經常與對方分享這些想法，所以你知道在對沖基金世界有這樣一個概念，叫做「想法晚宴」。基金經理每月見面並分享他們在加密貨幣方面的最佳想法，我們每週都有電話交流。我覺得這有點不公平，而且相對過時。

Crypto 就是爲了打破這種信息不對稱才存在的，所以作爲 AladdinDAO 的早期貢獻者，我和 Sharlyn 以及其他的貢獻者一樣，我們決定創建一個平臺，大規模地減少 DeFi 中的信息不對稱，所以我認爲它就像 Boule 一樣（來自希臘的術語），在那裏，最嚴肅和高質量的辯論是最好的研究投資戰略，這在 DeFi 領域也是一樣，它們會以一個公開透明的方式產生。然後在社區推行這個理念，所以 DAO 致力於培養並與社區一起分享這些機會，在許多方面，它開源且建立了一個新的可擴展的這個投資行業的版本。

Polychain 合夥人 Niraj Pant

我認爲，我們看到了 DeFi 在社區中的影響力越來越大，更多的傳統風險投資公司開始圍繞這一領域發力。總的來說，行業已經變得更有競爭力，更多的公司更多的資本加入這些鏈上的投資集體和投資 DAO，我認爲這是一種長期的發展趨勢。鏈上投資以及投資 DAO 化，他們所提供的這些無形的價值，在很多方面是傳統公司無法比擬的，比如他們強大的社區影響力，他們有很多來自不同領域的不同參與者，而這些通過傳統的投資工具是無法實現的。

長期來看，我認爲 DAO 是未來，如果世界上所有的資產都移植到 DeFi 和整個金融系統，世界是通過 DeFi 運行的，很自然地，投資也是通過 DeFi 和 DAO 發生的，所以吸引我加入 AladdinDAO 的原因，除了我們與 Sharlyn 和 Alex 合作了好幾年，而且很喜歡與他們合作之外，還有這種鏈式結構，以及允許顧問有效得管理投資及各種協議，然後用這種投資結構做很多事情，這纔是令人興奮的地方。我認爲這將改變未來的投資，我們開始看到 AladdinDAO 引領行業的一些早期跡象，所以我在五年後如果有看到很多人通過這種結構化的方式進行投資，我不會感到驚訝，我們真的很高興能成爲其中一員。

DeFi Dad

他們描述 DAO 基本上就像一個虛擬的俱樂部，每個參與者都有一些共同的興趣，你往往有一個目標在心中，比如有一些問題，你一直在尋找解決。無論你是否管理一個協議，然後你碰巧在大多數情況下分享一個機會，這對我來說有很大的意義，它就像下一個市場進化的機會。在這裏你可以與世界上的任何人虛擬見面