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DeFi 資深玩家共探加密投資 DAO 化 | AladdinDAO 第二次會議精選回顧

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資深社區合夥人會中民主化認爲世界上整個貢獻者挖礦候選人不對稱想法就像defidaoaladdindaoboulealexpackpolychainnirajpantdadinvestmentvcsharlyn

近 20 位 DeFi 資深人士、風投機構成員分享對投資 DAO 的看法以及自己參與 DeFi 的經驗。

整理：AladdinDAO

DeFi 資產管理協議 AladdinDAO 在 8 月 25 日第二次社區會議中邀請了多名參選 Boule member 選舉的業內大咖出席，參會人員包括著名投資人 Alex Pack 、Polychain 合夥人 Niraj Pant 、Dragonfly Capital 的 Ashwin Ramachandran、Zapper 顧問和 DeFi 資深用戶 DeFi Dad、Vfat、UMA 的 Chris Maree、Multicoin 分析員 HC、Hashed 合夥人 Ryan Kim、區塊先生、本末社區創始人超級君、HECO 負責人 Leo、Incuba Capital 的 Ruby、幣信王希等近 20 位 DeFi 資深人士、風投機構成員或協會等。

與會者向社區介紹自己並闡述自己適合成爲 AladdinDAO Boule Member 的理由以爭取社區支持，會中亦設有多個主題讓與會者分享對 Investment DAO 的看法和比較 VC 和 Degen 評鑑項目時的不同標準。

會議由 DeFi Dad 主持，會中來著名投資人 Alex Pack 提出像 AladdinDAO 般的 Investment DAO 能夠收窄散戶和機構投資者的資訊不對稱，令加密貨幣市場更公平，它也使投資民主化；而來自 Polychain Capital 的 Niraj Pant 則認爲以 DAO 的形式投資能彙集來自更多元化的意見創造更高價值，長期來看認爲 DAO 未來，如果世界上所有的資產都輸入給 DeFi 和整個金融系統，世界是通過 DeFi 運行的，很自然地，投資也是通過 DeFi 和 DAO 發生的，所以吸引了我們加入 AladdinDAO。 AladdinDAO 的核心貢獻者 Sharlyn 則補充，AladdinDAO 由 50 個以上 DeFi 資深人士加上社區智慧作出決策，相信會比傳統 VC 依賴 2-3 個合夥人的模式更爲優勝。

其後，衆多與會者分享了自己挖礦的經驗和對選擇礦池的思路，來自 VC 的參選人傾向於以開發團隊、產品契合度、稀釋後估值等選擇項目，而自認爲是 Degen 的候選人則認爲跟隨市場板塊輪動和比較不同池子的 APR 吸引度纔是 DeFi 挖礦致勝竅門，不過不同背景的候選人也同意集體智慧對 DeFi 的重要性。另外會中亦提及 DeFi 挖礦被黑的風險和如何藉助簡單的方法避雷。

最後，Martin Krung 向社區解釋他最近在社區論壇提出的議案，他建議讓每個候選人分析一個 DeFi 項目，以讓社區得悉他們的能力。候選人對方案大致贊同，但認爲執行細節上仍有待改進。

嘉賓關於 Investment DAO 的討論中的發言精華

著名投資人 Alex Pack

想跟大家分享下我的個人故事。我早在 2014 年左右就進入加密貨幣領域，但並不是像大多數人那樣被比特幣驅動。我對數字價值存儲並不感到興奮，反而是以太坊以及整個 DeFi 的早期願景打動了我。我們可以利用加密貨幣來顛覆我們所處的行業，比如風險投資和早期融資行業。對我來說，加密貨幣和 DeFi 的力量在於，它使獲得資本的機會民主化，以便偉大的技術專家可以在全世界建立協議。它也使投資民主化，加密貨幣的真正作用是，如果你把視角拉得足夠大，它能使世界各地的每個人都能成爲投資者。但今天，對於這一新型的投資者們，包括在座的各位，能讓這些新型投資者們使用的工具與資源並不多。現在，任何人都可以購買大多數代幣，他們可以從智能手機上參與流動性挖礦，但仍然存在巨大的信息不對稱。

我們已經看到，在我們發現一個新的項目之前，我們往往能夠知道或者瞭解更多關於這個項目的信息。也就是說，我們處在這個信息不對稱曲線的另一端。因爲我們有專業的分析師團隊，他們專注於技術和研究平臺，可以自動發現新的優質的流動性挖礦機會，我們甚至經常與對方分享這些想法，所以你知道在對沖基金世界有這樣一個概念，叫做「想法晚宴」。基金經理每月見面並分享他們在加密貨幣方面的最佳想法，我們每週都有電話交流。我覺得這有點不公平，而且相對過時。

Crypto 就是爲了打破這種信息不對稱才存在的，所以作爲 AladdinDAO 的早期貢獻者，我和 Sharlyn 以及其他的貢獻者一樣，我們決定創建一個平臺，大規模地減少 DeFi 中的信息不對稱，所以我認爲它就像 Boule 一樣（來自希臘的術語），在那裏，最嚴肅和高質量的辯論是最好的研究投資戰略，這在 DeFi 領域也是一樣，它們會以一個公開透明的方式產生。然後在社區推行這個理念，所以 DAO 致力於培養並與社區一起分享這些機會，在許多方面，它開源且建立了一個新的可擴展的這個投資行業的版本。

Polychain 合夥人 Niraj Pant

我認爲，我們看到了 DeFi 在社區中的影響力越來越大，更多的傳統風險投資公司開始圍繞這一領域發力。總的來說，行業已經變得更有競爭力，更多的公司更多的資本加入這些鏈上的投資集體和投資 DAO，我認爲這是一種長期的發展趨勢。鏈上投資以及投資 DAO 化，他們所提供的這些無形的價值，在很多方面是傳統公司無法比擬的，比如他們強大的社區影響力，他們有很多來自不同領域的不同參與者，而這些通過傳統的投資工具是無法實現的。

長期來看，我認爲 DAO 是未來，如果世界上所有的資產都移植到 DeFi 和整個金融系統，世界是通過 DeFi 運行的，很自然地，投資也是通過 DeFi 和 DAO 發生的，所以吸引我加入 AladdinDAO 的原因，除了我們與 Sharlyn 和 Alex 合作了好幾年，而且很喜歡與他們合作之外，還有這種鏈式結構，以及允許顧問有效得管理投資及各種協議，然後用這種投資結構做很多事情，這纔是令人興奮的地方。我認爲這將改變未來的投資，我們開始看到 AladdinDAO 引領行業的一些早期跡象，所以我在五年後如果有看到很多人通過這種結構化的方式進行投資，我不會感到驚訝，我們真的很高興能成爲其中一員。

DeFi Dad

他們描述 DAO 基本上就像一個虛擬的俱樂部，每個參與者都有一些共同的興趣，你往往有一個目標在心中，比如有一些問題，你一直在尋找解決。無論你是否管理一個協議，然後你碰巧在大多數情況下分享一個機會，這對我來說有很大的意義，它就像下一個市場進化的機會。在這裏你可以與世界上的任何人虛擬見面


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