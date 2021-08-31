〈財報〉Zoom營收成長降溫 盤後重挫12%

視訊會議軟體商 Zoom(ZM-US) 周一 (30 日) 公布的第 2 季財報優於分析師預期，並上修全年財測，營收首度突破 10 億美元大關，但由於營收年增幅明顯不如第 1 季，成長動能放緩，盤後重挫 12%。

FY2022 Q2 (截至 7/31)Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收：10.2 億美元 v.s. 9.91 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後 EPS ：1.36 美元 v.s. 1.16 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

FY2022 Q3 財測關鍵數據：

營收：10.15-10.20 億美元 (年增 31%) v.s. 10.1 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後 EPS：1.07-1.08 美元 v.s. 1.09 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

Zoom 第 2 季營收獲利都優於預期，但該季營收增加 54%，增速從第 1 季的 191% 明顯放緩，並預測第 3 季營收年增幅為 31%。

第 2 季毛利率則從第 1 季的 72.3% 上升到 74.4%，財務長 Kelly Steckelberg 表示，這主要受益於新添加的資料中心功能，而且暑假期間學校需求降低，使夏季使用率較低。

Zoom Phone 雲端電話服務目前擁有 200 萬名用戶，較第 1 季增加 50 萬。

Zoom 第 2 季積極拓展版圖，除了宣布將以 147 億美元收購 Five9，還推出讓組織主持線上活動的「Zoom Events」功能，且正在投資 Cvent 活動軟體商，後者是一家準備借殼上市的公司。

FY2022 全年財測關鍵數據：

營收：40.05-40.15 億美元 v.s. 40.1 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後 EPS：4.75-4.79 美元 v.s. 4.67 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

Zoom 並上修財測，營收原本預估為 39.8-39.9 億美元，如今調升到 40.05 億到 40.15 億美元，每股盈餘為 4.75 到 4.79 美元，也高於上次預測的 4.56 到 4.61 美元。

Zoom 表示，上修財測主因在於確診人數再度攀升，一些企業延後重返辦公室計畫。該公司預期直接和通路業務都很強勁，但小客戶和消費者為主的業務將面臨阻礙，導致網路事業疲軟。不過隨著學生返校，Zoom 毛利率將提升。

Zoom 周一盤後大跌 12.22%，稍早收盤上漲 1.96%，以每股 347.50 作收。不計盤後波動，該股今年來共漲 3%，落後標普 500 指數同期 21% 漲幅。