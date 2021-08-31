EMBA 雜誌總編輯方素惠 / 文

隨著疫情趨緩，對很多人來說，在手忙腳亂、且戰且走了一段時間後，一轉眼，今年竟然已經過了三分之二。

接下來又到了規劃明年的時候了。既然今年的節奏被打亂了，是不是，我們把今年原來的計畫微調一下，拿來明年執行呢？

ＢＣＧ的資深顧問指出，在這種變動快速的時代，這種做法可能會使企業因為轉型太慢，而輸給反應靈敏的對手。在危機後的新世界，優勢屬於拋棄傳統規劃流程，重新開始的人。

因此，領導團隊應該進行一些想像練習。例如，想像公司在二○二五年，因為某個創新做法或某個能力，創造了成功，成為報紙頭條新聞，那篇報導會寫些什麼？從這個角度來思考，可以激發團隊產生跳躍式思考，而不是停留在漸進式思考。然後，再回頭檢驗在不同的腳本下，這個策略是否仍然吸引人，決定要做什麼樣的投資（七二頁）。

策略發展的過程中，團隊的對話非常重要。近年來，談到策略規劃時，很多學者顧問不約而同強調，策略必須經過來回討論，甚至辯論，才能更可行，更周延。此外，應該將策略畫出來，以視覺方式呈現，讓大家更容易釐清各個環節的關係，更不會落入盲點（六○頁）。

由於疫情等各種不確定，很多人感受到極大的焦慮和壓力。面對這些排山倒海而來的負能量，該怎麼辦？最近我們專訪了哈佛醫學院教練學院創辦人克芙曼（Carol Kauffman），她指出，我們無法改變外界發生的事情，但我們可以善待那個感到焦慮的自己，設法贏得內心的比賽（inner game）。

此外，克芙曼建議，找出一句話，在困難的時候，例如上司對你惡言相向或打擊你時，作為救命繩索。這句話可以是：「現在，我想成為誰？」或者「別失去你的尊嚴」。透過這個救命繩索，讓內心平靜，獲得力量（三四頁）。

本期還有一篇有意思的文章，它在講，你以為你想要的某些東西，其實不是你真正想要的，你只是因為周圍的人而激發了欲望。這種模仿，最後甚至競爭的現象，如果沒有覺察，可能導向不健康的發展，不論是企業或個人都一樣。

例如，因為某個對手企業的選擇，你的公司也投入了某個市場；因為別人買名車，因此你也覺得想要一部。

這種盲目投入的狀況會造成惡性競爭，形成匱乏循環。因此我們應該有意識地將這種模仿的和欲望，導向正面的方向，帶動自己進步，也幫助別人成長，形成豐饒循環（一○八頁）。

出處：EMBA 雜誌 421 期「好策略是對話出來的！」

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來源：《EMBA 雜誌》421 期

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