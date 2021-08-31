EMBA 雜誌編輯部 / 文

假設一個人因為肩膀疼痛而求診，醫師告訴他，因為他的肌腱受傷了。如果傷口大於三公分，需要動手術；如果不到三公分，他可以自行選擇要不要動手術。

一般會以為，每個人當然都希望自己的傷口越小越好，但事實上，事情並沒有這麼簡單。

這是哈佛商學院博士班學生哈格蒂（Serena Hagerty），與西班牙 ESADE 商學院教授巴拉茲（Kate Barasz）一起做的實驗。實驗結果顯示，有兩成的受試者希望檢查結果是傷口大於三公分。

怎麼會有人想要聽到壞消息？答案是，因為這樣他們就不需要做出困難的決定。哈格蒂在接受哈佛商學院實用知識網路週刊（HBS Working Knowledge）訪問時指出，有些人想要避免自己身處需要做決定的模糊地帶，造成聽見壞消息，反而讓他們感覺鬆一口氣的情況。

當然，他們沒有想要失去自己的手臂，只是希望「要做決定」這件事消失，省去猶豫與掙扎。在實驗中，如果給了受試者傷口大小的選擇權，這些人會選擇三點一公分，讓是否需要動手術的答案清清楚楚。

同理，求職者如果去了兩家公司面試，心裡可能偷偷盼望，只有一家公司通知自己錄取了。萬一兩家都通知，就必須做出要去哪家的決定，反而害怕自己做出不對的決定。

這項研究結果，突顯了人們站在重要的決定十字路口時，有可能存在的自相矛盾之情。

兩年前，美國職棒洛杉磯道奇隊投手內貝爾（Corey Knebel），便真實上演了此研究的實驗情景。他的手肘韌帶受傷，醫師請他自行決定是否要提早結束賽季。他在記者會上表示：「這要由我決定真的是太糟糕了，我很不喜歡，真希望醫師直接告訴我該怎麼做。」

哈格蒂指出，現在的人在網路上能夠找到龐大的資訊，這代表了，任何看法都可能有支持的論點存在。這種情況反而讓做決定變得更困難。

在兩人的實驗中，有一組受試者被告知，可自行決定是否要進行盲腸炎手術；另一組受試者則被告知，醫師強烈建議他們需要進行盲腸炎手術。

接著，他們詢問受試者，假設他們都完成了手術，但是醫師發現，其實手術並非必要，他們對於接受手術會有麼樣的感覺。

雖然兩組受試者都知道手術是白做的，但是，自己決定要做手術的人，比接受醫師建議才做手術的人，自責的程度更高。這證明了，人們不願意做出困難的決定，原來最大的恐懼在於，害怕自己會後悔。

出處：EMBA 雜誌 421 期「好策略是對話出來的！」

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來源：《EMBA 雜誌》421 期

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