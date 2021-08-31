〈日盛金末代股東會〉富邦金全面入主董事會啟動金金併 建群4席完敗

日盛金控 (5820-TW) 今 (31) 日舉行股東常會並完成董事改選，應選 11 席，富邦金 (2881-TW) 提名的 8 席董事、3 席獨立董事全數當選，而日盛金原大股東港商建群投資所提名的 3 席董事、1 席獨董則皆落敗，宣告富邦金正式入主，啟動金金併。

日盛金控今日選任 11 席董事，其中 3 席為獨立董事。富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，富邦金控推薦的王銘陽、范正權、洪茂蔚當選獨立董事。

富邦金控董事長蔡明興表示，今日富邦金控正式取得日盛金控實質經營權，後續將積極啟動整併進程，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃於 2022 年第一季完成金控合併，並期於 2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。

蔡明興表示，整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併的價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範。

富邦金控於 3 月 30 日取得日盛金控過半股權，截至 7 月底已取得日盛金控 55.97% 股權。富邦金控目前持續自公開市場以每股不超過新台幣 13 元 (含權息) 之價格買進日盛金控普通股，除權、除息交易日後將調整每股以不超過新台幣 12.4 元購入日盛金控普通股。

後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為合併對價，依照預定之合併時程，將按日盛金控普通股股份每股換發新台幣 12.4 元 (除權息) 予日盛金控股東，自合併基準日起，所有日盛金控仍留流通在外的剩餘全數股票將因合併而消除。