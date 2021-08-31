〈興能高股東會〉缺料影響 下半年部分訂單延後甚至取消 展望保守

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (31) 日召開股東會，展望下半年，董事長邢雪坤表示，由於疫情影響歐美經濟反覆不定，加上客戶受 IC 缺料干擾，訂單波動幅度大，坦言部分訂單有些延後、甚至取消，展望審慎保守。

興能高第二季由於手機、電腦相關產品出貨比重較高，影響產品組合，加上新廠折舊，毛利率、營益率分別降至 18.88%、5.41%，均較首季下滑，營運也由盈轉虧，每股小虧 0.01 元。

展望全年，邢雪坤指出，由於客戶缺料影響嚴重，興能高第三季營收約與上季相當，第四季看法也謹慎，整體出貨取決於客戶拿到多少 IC，展望保守，至於缺料何時緩解，目前未有明確看法。

財務長朱佩蘭也補充，興能高 2019 年毛利率約 23%，去年下降至 19%，原訂今年目標為 20%，不過，隨著原物料漲價的壓力逐步顯現，下半年 ASC(單位銷售成本) 將高於上半年，預料要達成原先目標有壓。

興能高目前軟包月產能約 420 萬顆，稼動率約 7 成，扣式月產能則約 15 萬顆，稼動率低於 5 成，由於疫情干擾，加上 IC 交期拉長，興能高新案也往後遞延，至於客戶原先規畫要停產 (EOL) 的產品，現今也延後。