面板廠擴大布局筆電 明年8代線產能增3成

受惠疫情帶動的遠距、宅經濟商機，助推筆電需求維持高檔，研調機構 Omdia 最新報告指出，台灣、中國面板廠看準筆電商機延續，正積極提升各世代線筆電面板產能，其中，明年 6 代線、8 代線筆電產能將分別年增 15%、29%，預期也將為明年整體供需帶來考驗。

Omdia 表示，筆電需求從 2019 年疫情爆發後，開始大幅成長至今，面板廠也從去年開始計畫調高整體筆電面板產能，以支應筆電品牌客戶逐月提升的需求預測。

Omdia 統計，今年在韓國樂金顯示 (LG Display) 回頭增加筆電面板產能、中國惠科開始量產筆電面板影響，讓 8 代線筆電面板月產能達到 20 萬片規模，隨著惠科、台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 持續有產能規劃，預期明年 8 代線筆電面板月產能將提升至 25.8 萬片，年增 29%。

另一方面，以 LTPS 技術為主 6 代線，Omdia 也觀察在友達、中國華星光電推動下，明年 6 代線筆電面板產能同樣將年增 15%，達到月產能 11.8 萬片，5 代線以下則因產線規模較小，產能無顯著成長，僅三星顯示計畫開拓 5.5 代線 OLED 筆電面板。

Omdia 首席分析師林筱茹表示，相對面板廠擴大筆電擴產計畫，筆電終端市場已出現降溫趨勢，其中，11.6 吋的 Chromebook 面板需求年中已轉趨疲軟，雖然整體筆電產業仍有長短料狀況，但明年筆電市況發展，也將左右面板廠筆電面板供需狀況。