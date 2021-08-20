8月電視面板報價跌勢擴大 32、43吋跌幅均超過1成

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 8 月下旬面板報價，受終端需求轉弱、廠商拉貨轉趨保守，電視面板價格全數走跌，32、43 吋單月跌幅均超過 1 成，較原預期擴大，反觀顯示器、平板則維持小漲格局，僅 Chromebook 主流使用的 11.6 吋筆電面板單月轉跌 0.1 美元。

根據 Witsview 統計，8 月下旬各尺寸電視報價均走跌，且跌幅皆較原預期擴大，其中，最為弱勢的 32、43 吋中小電視面板，8 月單月報價分別下跌 13、16 美元，跌幅達 14.9%、11.7%，55、65 吋電視面板跌幅也約落在 5-7%，8 月底報價達 210、274 美元，75 吋以上電視單月也跌約 10 美元。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，近期電視面板報價走跌速度加快，主因是電視需求急凍，縱使為旺季備貨的品牌大廠也希望以量制價，導致面板價格跌幅擴大，8 月全尺寸都已轉跌，依目前供需判斷，9 月報價走勢估將維持 8 月跌勢。

IT 面板方面，8 月顯示器面板漲勢也明顯收斂，部分尺寸維持小漲格局，其中 27 吋持平上月，23.8、21.5 吋單月漲幅也收斂至 1 美元，8 月下旬報價為 82.1、72.8 美元。

筆電面板中，除 Chromebook 主流尺寸 11.6 吋轉跌 0.1 美元外，主流機種尺寸分別有 1.2-1.8 美元漲幅，幅度同樣較上月收斂。

展望 9 月，邱宇彬認為，IT 面板對比電視面板仍相對有撐，但 27 吋顯示器面板已出現持平狀況，預期第三季顯示器面板價格也將反轉向下，至於筆電面板則在商用需求回溫下相對有撐，預期 9 月除 11.6 吋維持下跌外，其餘尺寸仍有約 0.9-1.5 美元漲幅。