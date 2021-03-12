智崴今年營運先蹲後跳 拚重回2019年疫情前水準

體感娛樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 今 (12) 日宣布，人氣漫畫《進擊的巨人》三部曲將在明 (13) 日上映，展望今年，創辦人暨董事長歐陽志宏表示，隨著疫情逐漸趨緩，今年營運可望先蹲後跳，預計今年將至少有 24 座新飛行劇院和大型體感設備到位，營運拚回到 2019 年水準。

歐陽志宏表示，智崴去年受疫情影響，並沒有飛行劇院和大型體感設備開幕，部分訂單遞延至今年，加上新案加入，預期今年包含英國、哈薩克、亞洲地區等，將有 24 座飛行劇院開幕，但上半年仍以設備進駐為主，效應下半年才會發酵。

歐陽志宏進一步指出，今年客戶詢問度大增，加上今年預計完成的 24 座，目前在手訂單達 40-45 座，累計已有 85 座飛行劇院和大型體感設備，雖然去年有疫情衝擊，但預期 2022 年仍可望達到 100 座目標。

整體景氣狀況，歐陽志宏表示，隨著疫苗施打、各國解封，認為最快今年下半年全球景氣就可望復甦，帶動消費娛樂需求增溫，目前已明顯感受到廠商提前布局，部分訂單更要求提前，以智崴來說相關訂單可望在下半年逐步發酵。

營運方面，智崴去年受疫情、匯率影響，營收達 10.62 億元、年減 48.9%，毛利率 47.27%、年減 0.91 個百分點，營益率 - 2.12%、稅後虧損 4918.4 萬元，由前年盈轉虧，每股虧損 0.88 元。

另一方面，瞄準動漫商機，智崴也攜手講談社，將 4 月即將進入完結的日本漫畫《進擊的巨人》，搬進旗下 i-Ride 飛行劇院，推出《進擊的巨人》系列三部曲，將在明日上映，累計預購票房已破 350 萬。