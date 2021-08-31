Fed貨幣政策的關鍵利率指標 EFFR連兩周下跌

美債殖利率周一 (30 日) 持續下跌，10 年期美債殖利率來到 1.283%。與此同時，聯準會旨在控制貨幣政策的關鍵利率指標—聯邦基金有效利率 (EFFR)，則出現兩周來的第二次下跌，這表明前端資金的過剩現象，正在開始蔓延到融資市場。

Fed 周一公布，EFFR 在上周五再度下跌 1 個基點至 0.08%，這是兩周來的第二次下跌。目前這一利率與聯準會隔夜逆回購利率 (ON RRP) 差距，已經縮小到 3 個基點，而後者通常被視作聯邦基金利率區間的下限。

EFFR 是商業銀行將超額準備金借給其他資金短缺銀行的計息標準，影響整個貨幣及金融環境。聯準會的目標，是將 EFFR 控制在 0-0.25% 目標區間，但由於供需失衡，以及銀行從融資市場撤資以擴大資產負債表的月末效應下，這一差距接下來可能進一步收窄。

(圖表取自彭博)

隔夜利率推向零，對貨幣市場基金是一大難題，這阻礙了他們投資的能力，並可能導致進一步的混亂。由於在低利率環境下難以支付運營成本，包括 Vanguard Group 在內的多家公司，去年被迫關閉了優質貨幣市場基金。

由於聯準會長期的資產購買，以及美國財政部現金帳戶在債務上限前釋放資金，貨幣市場利率年內迄今都持續承受著壓力。

與此同時，供應一直在減少，尤其是在財政部削減票據供應，以謀在債務上限限制下創造更多借貸空間，投資人爭相尋找地方存放現金。

那些能夠使用聯準會 RRP 工具的人，選擇把資金留在那裡，造成餘額近期不斷創高。紐約 Fed 數據顯示，79 名參與者周一再度使用了 1.141 兆美元的 RRP 工具，僅次於 8 月 25 日創下 1.147 兆美元新高紀錄。

瑞士信貸策略師 Jonathan Cohn 表示，系統仍然充滿流動性。龐大的 RRP 工具，以及聯準會明顯願意取消交易對手限制，肯定會降低這一背景下的風險。

聯準會在 6 月份的貨幣政策會議上，將隔夜逆回購利率上調 5 個基點，以幫助支持短期融資市場能平穩運作。

紐約 Fed 系統公開市場帳戶經理 Lorie Logan 在 7 月會議紀要中表示，如果一些用戶達到門檻，將逆回購對手限制從 800 億美元上調或許是適宜的。

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