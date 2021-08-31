IDC：今年全球手機出貨預計13.7億支 年增7.4% 5G撐起一片天

周二 (31 日) 陸媒報導指出，IDC 公布最新數據顯示全球智慧手機市場將會持續成長直到 2023 年。今年全球手機出貨量預計年增率達 7.4%，約 13.7 億支，至於 2022 年和 2023 年則將分別成長 3.4%。

IDC 認為 2021 年 iPhone 的出貨量漲幅達 13.8%，至於 Android 陣營手機出貨量年增則只有 6.2%，兩者漲幅相差逾一倍。雖然全球晶片缺貨，不過部份高階品牌很有遠見，使得他們智慧手機出貨不會受到太大影響。

IDC 指出即便新冠疫情和 Delta 變種病毒的問題仍持續延燒，但消費者今年仍會持續升級更高階的智慧手機，預期今年售價超出 1000 美元的高階市場，出貨量年增將達 116%，而且還會不斷增長。

IDC 預測 2021 年 5G 手機的 ASP 約為 634 美元，2020 年約為 632 美元。反觀 4G 手機的 ASP 將大幅下滑，達 206 美元，相比去年的 277 美元大減 30%。因為 5G 手機平均售價遠高於 4G 手機，廠商獲利空間大，因此未來 5G 手機出貨量將是手機產業成長的主要動能。

IDC 預期今年 5G 手機出貨量將達到 5.7 億支，年增 123.4%。其增長動能主要來自中國，中國占全球 5G 市場比重約 47.1%，美國則以 16% 排第二，印度 6.1%，日本 4.1%。到 2022 年底時，5G 手機將會佔全球手機出貨量逾一半，比重達 54.1%。