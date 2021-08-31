日本村田MLCC廠9月1日復工

日本村田製作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)(6981-JP) 在 31 日 (週二) 宣布，該公司負責 MLCC 生產的主要工廠、福井村田製作所的生產作業將於 9 月 1 日正式重啟。

福井村田製作所的武生事業所在本 (8) 月發生新冠肺炎 (COVID-19) 群聚確診，首例確診者是在 8 月 3 日發現，事後也針對接觸者實施 PCR 核酸檢測，有部分產線也暫時停工。但後來的確診人數逐漸攀升，到 8 月 24 日為止共累計有 98 例確診，廠方也因而在 8 月 25 日當天宣布全面停工到 8 月底止。

村田製作所為求慎重，也於 8 月 22 日之後針對全部員工實施了 PCR 核酸檢測。在截至 8 月 29 日之前，共有 5416 名員工的篩檢結果出爐，共發現有 6 名協力廠商的員工確診。

由於那些篩檢結果呈陰性反應的員工們可陸續返回工作崗位，村田也因此宣布在 9 月 1 日重啟福井村田製作所的生產作業。

該公司的公關負責人表示，雖然只有 PCR 核酸檢測篩檢結果陰性的員工們回到公司上班，但他們認為對於工廠稼動率的影響有限。而有關這回實施暫時停工對公司業績所造成的影響，村田方面也正在進行詳細調查。

該工廠在 9 月 1 日重啟生產之後，於短期內也將持續實施每天 1000 人規模的 PCR 核酸檢測。