〈美股早盤〉美股開平震盪走低 Zoom暴跌逾15%

繼標普、那指昨日收於新高後，美股週二 (31 日) 開平震盪走低。截稿前，道瓊工業指數小跌 40 點或 0.1％，那斯達克綜合指數跌 0.3%，標普 500 指數跌 0.2％，費半跌 0.4%。Zoom(ZM-US) 公布最新財報雖優，鑑於成長力道自疫情時期大幅放緩，開盤跌逾 15%。

標普 500 和那指週一再度收於歷史新高，標普 500 有望連續 7 個月攀升，寫下 2018 年 1 月以來最長連漲紀錄。

歐亞市場方面，中國公布 8 月製造業 PMI 降至 50.1，仍處於擴張區間，但略遜預期，非製造業 PMI 意外跌至 47.5，為 1 年半來首度落入緊縮區間。歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 初值年增 3%，增幅高於市場預期，並寫下十年新高。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭開盤漲跌不一。南韓國會週二通過《電信事業法》修正案，禁止蘋果、Google 強迫開發者使用其內建的支付系統。

Zoom(ZM-US) 開盤挫逾 15%，隨著防疫限制措施解逐步放寬，人們重返辦公室，Zoom 預計視訊會議需求將以快於預期的速度下滑。

另外，美國週二正式結束阿富汗撤軍行動，為長達 20 年的駐軍任務劃下句點，拜登總統預計稍晚針對阿富汗問題發表全國性談話。

截至台北時間週二 (31 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 42.59 點或 - 0.12%，暫報 35357.25 點

那斯達克綜合指數下跌 38.91 點或 - 0.25%，暫報 15226.98 點

標普 500 指數下跌 7.50 點或 - 0.17%，暫報 4521.29 點

費半下跌 19.53 點或 - 0.57%，暫報 3426.91 點

台積電 ADR 上漲 1.39% 至每股 120.64 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.29%

紐約輕原油下跌 1.03％ 至每桶 68.50 美元

布蘭特原油上漲 0.10% 至每桶 73.48 美元

黃金下跌 0.26% 至每盎司 1807.50 美元

美元指數上漲 0.09% 至 92.565

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 15.61％，至 293.64 美元。

Zoom 週一盤後公布 2020 會計年度第 2 季財報，營收年增 54%，首度突破 10 億美元，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 1.36 美元，均高於市場預期，但營收增幅已較疫情爆發時期顯著放緩，Q3 獲利展望也未達預期。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 3.67％，至 42.04 美元。

週一報導傳出 PayPal 即將推出股票交易平台，加上美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 考慮禁止訂單流付款 (Payment for Order Flow,PFOF) 的消息，導致羅賓漢股價承壓。據了解，訂單流付款為羅賓漢主要收入來源之一。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 4.78％，至 26.07 美元。

Jefferies 分析師團隊以太空需求和運力成長潛能為由，將維珍銀河股票評為「買入」評級，目標價估 33 美元，按週一收盤價計算還有近 33% 上漲空間。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率報 1.6％，預期 2.0%，前值 1.7%

台北時間 21:45 公布美國 8 月芝加哥 PMI，預期 68.0，前值 73.4

台北時間 22:00 公布美國 8 月諮商會消費者信心，預期 124.0，前值 129.1

華爾街分析：

Bessemer Trust 投資組合策略師 Peter Langas 認為，面對 Delta 疫情席捲，Fed 仍願意啟動縮減購債計畫，證明了 Fed 有信心美國經濟能夠站穩腳跟，他還稱，Fed 主席鮑爾暗示決策者只會逐步縮減購債，且距離升息還有一大段路，這些信號為可能衝擊市場的因素提供緩衝。

不過 Langas 表示，受 Delta 疫情加劇影響，人們紛紛取消假期或避免外出用餐，短期內這些都可能影響消費者信心走勢。

BMO Capital Markets 投資策略師 Brian Belski 引用 Q2 強勁企業獲利增長，預計標普 500 指數將於年底達 4,800 點，高於先前預期的 4,500 點。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，經濟重啟和復甦勢頭並未受太大影響，在企業強勁獲利增長支撐下，股市仍將持續上揚，且隨著經濟復甦擴大，能源、金融在內週期股可望率先復甦。