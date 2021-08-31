安泰銀利差續升 逐漸擺脫國內外降息衝擊

安泰銀行 (2849-TW) 今 (31) 日召開線上法說會，上半年獲利穩定成長，資本適足率優於同業，財務長陳琬鈺表示，該行利差持續提升，逐漸擺脫去年以來國內外央行降息的衝擊。

安泰銀行今年上半年淨收益 29.40 億元，稅後純益 12.28 億元，基本每股稅後純益 (EPS) 為 0.63 元。淨收益和稅後純益較去年同期分別減少 3% 及增加 3%。股東權益報酬率 (ROE) 為 7.16%，資產報酬率 (ROA) 為 0.78%。

安泰銀行擁有穩健的存放款組合、嚴謹控管成本，帶動資本水準表現良好，截至 6 月底，資本適足率 18.14% 續創新高，第一類資本比率及普通股權益比率皆為 16.93%，三大指標均優於全體本國銀行第一季底平均值的 14.72%、12.75% 及 11.80%。

在強健的核心資本支持下，安泰銀追求以放款為主的適度資產成長，以提昇整體營收成長，截至 6 月底，放款餘額 2078 億元，較去年同期增加 43 億元，成長 2%。存放比 2021 年 6 月為 75.5%，優於全體國銀平均的 71.45%。

今年以來，淨利息邊際 (NIM) 及淨利差持續提升，第二季 NIM 及淨利差為 1.20% 及 1.16%，較第一季皆增加 6 個基本點。

收益方面，陳琬鈺表示，安泰銀透過明確的市場定位及強化資產負債管理能力，獲利表現穩健，第二季核心獲利業務皆較第一季提升。2021 年上半年利息淨收益 17.9 億元，手續費淨收益 8.8 億元，其他淨收益 2.7 億元。利收較去年同期略增 3%，利差持續提升，逐漸擺脫去年以來國內外央行降息的衝擊。

新冠疫情下，安泰銀行加速推動各項數位化金融服務，陳琬鈺表示，數位行動客戶數持續成長，行動銀行交易量更成長 65.9%。對於資訊安全把關亦不輕忽。透過建置 SIEM 事件監控平台系統，進行網路流量及外部威脅關聯監控，讓全行金融服務受到更堅實的資訊安全防護。

展望下半年，陳琬鈺表示，安泰銀行業務策略將持續聚焦資金運用、風險管理、收益能力、數位發展及法令遵循五大面向，在風險治理與堅實資本架構下追求持續穩健的成長。