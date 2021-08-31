〈新纖法說〉泰國泰新廠擴產明年下半年開出 全投產年營收估增15%

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓表示，由於產品組合改變，明年化纖價格可望維持今年水準；海外佈局方面，除了越南加工產線明年全數開出，泰國再生聚酯粒 (R-PET) 擴產也將在明年下半年完工投產，年產值將增加 60 億元，以新纖近 2 年營收來看，增幅約 15%。

羅時銓表示，化纖價格預計明年可望持穩今年高水準，一來是新纖跟品牌客戶關係密切，新品開案量增加，二來是目前化纖產品中有 8-9 成是環保回收紗 (Recycle)，單價也較高。

在新產能方面，新纖與越南油電集團 (PVN) 旗下 VNPOLY 合作的加工絲產線目前開出 23 條產線，羅時銓預估，到年底可望開出 25 條，明年 27 條，可望全數投產貢獻，後續也將擴大在越南合作，不只是新纖本身，關係企業甚至是醫院，都會進軍越南。

新纖在泰國則是與日商三菱集團攜手，將在既有的泰新廠擴充 R-PET 產能，預計明年下半年完工投產，屆時一年可望增加 21 萬噸的 R-PET 產能，換算年產值約 60 億元，預計明年底稼動率到 7 成。

此外，為了確保環保聚酯、加工絲的原料供給穩定，新纖也規劃在越南、孟加拉等地設立回收廠，鞏固寶特瓶料源以及品質外，也藉此強化一貫化生產能力。